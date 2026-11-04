李 대통령, ‘X’ 넘어 유튜브서 대국민 소통… 5일 첫 방송

이재명 대통령이 직접 국정 운영 구상을 밝히고 국민의 질문에 답하는 유튜브 프로그램을 신설한다. 이 대통령이 최근 언론 접촉과 사회관계망서비스(SNS), 현장 방문 등을 모두 늘리겠다고 공언한 가운데 직접 소통을 위한 ‘광폭 행보’의 일환으로 해석된다.

이재명 대통령이 4일 서울 성북구 장위3동 주민센터에서 열린 수도권 정비사업 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

성기홍 청와대 홍보소통수석은 4일 브리핑에서 “유튜브를 통해 (이 대통령이) 국민의 궁금증에 답하고, 정책을 설명하는 프로그램을 만들었다”며 “제목은 ‘대통령의 Y’”라고 밝혔다. 5일 오후 9시 유튜브 채널 ‘KTV 이매진’과 ‘이재명TV’에서 약 30분 분량의 첫 화가 공개된다. 진행은 MBC 아나운서 출신 손정은 소울브릿지 ENT 대표가 맡는다.



청와대 관계자는 “대통령은 항상 어떻게 하면 국민에게 정책의 진정성, 메시지를 전달할 수 있을까 고민하는 분이기도 하고, 참모들은 대통령의 메시지를 증폭시킬 수 있는 방안이 무엇일까 고민하는 과정에서 이 프로그램이 만들어졌다”고 설명했다.



최근 이 대통령이 엑스(X)를 통해 언론 보도에 직접 반박하는 일이 잦아지면서 언론을 통한 메시지 전달에 한계가 있다는 인식도 반영된 것 아니냐는 해석이 나온다. 청와대 관계자는 이 같은 질문에 “대통령이 언론에 대한 의견을 밝히는 것은 국민의 신뢰를 받는 언론으로 나아가야 한다는 원론적인 문제 인식 속에서 이따금 지적하시는 게 아닌가 생각한다”고 답했다. 청와대는 언론 비판을 프로그램 신설의 직접적인 계기로 설명하지는 않았다.



이 대통령은 이날도 자신의 부동산 관련 발언을 다룬 언론 보도를 “가짜뉴스”라고 비판했다. 전날 국무회의에서 서울 아파트 매물은 급증하고 거래량은 줄고 있다며 “주요 지역의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다. 그것도 놀라울 정도로 떨어지고 있는데, 물론 아닌 지역들도 있다”고 말한 것을 언론이 ‘집값 폭락 중’이라고 요약한 데 대한 반박이다. 이 대통령은 엑스에 ‘“집값 폭락 중” 대통령 발언, 강남만 맞았다… 서울은 90주 연속 상승’이라는 제목의 기사를 공유했다.



해당 기사는 한국부동산원 통계를 인용해 10월 마지막 주 서울 25개 자치구 중 강남3구(강남·서초·송파)를 제외한 22개 지역의 집값이 모두 올랐다며 대통령의 진단을 비판했다. 이에 이 대통령은 “‘강남만 맞았다’는 건 다른 지역에 대한 언급은 틀렸다는 건데 나는 서울의 주요 지역, 즉 강남 서초 송파만 말했음이 분명하다”고 반박했다. 서울 전체 집값이 폭락 중이라고 말한 적이 없는 만큼 해당 제목도 가짜뉴스라는 주장이다. 이 대통령은 “서울의 집값을 말하며 ‘주요 지역의 실제 거래가격도 놀라울 정도로 떨어지고 있다’고 한 말과 ‘폭락 중’이 같은 말일 수 없고 같은 뜻이라 해도 “”(따옴표) 치며 직접 인용으로 표시하면 안 된다”고 지적했다. 정치인 등의 발언을 팩트체크 없이 그대로 따옴표로 묶어 직접 인용하는 언론의 ‘따옴표 저널리즘’ 관행을 재차 문제 삼은 것이다.

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