北, 대화 말하면서 美 선거일에 미사일 도발

북한이 미국과의 대화를 평화를 위한 ‘선택지’로 언급하면서도 대북 적대시 정책에 대한 강경 대응을 예고했다. 이날 동해상으로 미사일 여러 발을 발사하고 신형 군함 건조 현장을 공개하는 등 군사력 과시 행보도 이어갔다.



김여정 노동당 총무부장은 4일 조선중앙통신에 담화를 내 “평화수호를 위한 선택지에는 분명 대화가 포함돼 있지만 이는 우리에게 있어 국가이익과 반드시 동일시되는 것이 아니다”라고 말했다. 김 부장은 “이미 미국의 대조선 적대시 정책 포기가 모든 문제 해결의 대전제이며 기본 열쇠라는 데 대해 한두 번만 밝히지 않았다”며 바이낸스 해킹 사건의 배후로 북한을 지목한 것을 “역행성 행보”라고 규정했다. 그는 한·미·일의 비핵화 요구 재확인, 합동군사연습 강행, 제재, ‘인신매매보고서’ 발표 등을 거론하며 “미국의 적대시 정책 실행에서 새로운 기록들이 세워지고 있는 오늘의 현실에서 우리의 반사적 대응에서도 새로운 기록들이 창조되어야 마땅하다”고 위협했다.

김정은 신형 군함 건조 시찰 김정은 북한 국무위원장(오른쪽 두 번째)이 지난 2일 남포조선소를 찾아 신형 군함 건조 상황을 확인한 뒤 관계자들과 이동하고 있다. 김 위원장은 “국가주권을 수호하는 데서 수중전력을 강화하는 것은 중차대한 시대적 요구”라며 해군력 강화를 주문했다. 조선중앙통신·연합뉴스

대미 강경 메시지와 함께 북한은 미사일 발사에도 나섰다. 합동참모본부는 이날 오전 북한 함경남도 선덕 일대에서 동해상으로 발사된 수 발의 미사일을 포착했다고 밝혔다. 합참은 “한·미는 미사일 발사를 준비 단계부터 면밀히 감시했으며 발사 직후 미사일을 탐지·추적했다”고 밝혔다. 군은 이날 북한의 미사일이 300㎞ 미만을 비행했다고 판단한 것으로 알려졌다. 군 당국은 북한이 쏜 미사일이 사거리 300㎞ 이하인 근거리탄도미사일(CRBM) 화성포-11라형 또는 방사포 등일 가능성을 열어두고 정밀 분석 중인 것으로 전해졌다.



북한은 최근 일주일 사이 미사일 발사를 네 차례 단행했다. 대화 가능성을 열어두면서도 군사적 압박을 병행하는 북한의 행보는 최근 한·미 공중연합훈련 ‘프리덤 플래그’ 등에 대한 맞대응 성격으로 풀이된다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “특히 미국의 중간선거일에 맞춘 김 부장 담화와 미상 발사체 발사는 사전계획된 것일 가능성이 높다”며 “대북 적대적 신호에 반사적으로 대응하겠다는 담화 내용이 빈말이 아님을 보여주는 것”이라고 설명했다. 미국의 대북 압박에 맞서 군사적 대응 수위를 높일 수 있다는 북한의 경고성 메시지란 해석이다.



김정은 국무위원장의 남포조선소 시찰 소식도 이날 공개됐다. 통신은 김 위원장이 지난 2일 조선소를 찾아 신형 군함 건조 현장을 둘러봤다고 보도했다.

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