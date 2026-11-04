‘고3 수능 뒷심’… 9모에서 N수생 앞섰다

지난해 9월 모의평가 대비 실제 수능에서 국어·수학·탐구 평균 등급을 올린 고3 재학생의 비율이 졸업생의 약 1.7배에 달하는 것으로 나타났다.



4일 진학사가 2026학년도 9월 모의평가와 수능 성적을 모두 진학닷컴에 입력한 수험생 2만4731명(재학생 1만6977명·졸업생 7754명)을 분석한 결과에 따르면 국어·수학·탐구 평균 등급이 상승한 재학생 비율은 16.9%로, 졸업생(9.8%)보다 7.1%포인트 높았다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가가 치러진 지난 9월 2일 대구 남산고에서 고3 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 연합뉴스

영역별 등급 상승 비율에서도 재학생이 졸업생을 일관되게 앞섰다.



탐구 영역의 경우 재학생의 25.0%가 등급을 올려 졸업생(15.8%)과의 격차가 9.2%포인트로 가장 컸고, 국어는 22.2% 대 15.6%, 수학은 24.3% 대 17.9%였다. 절대평가인 영어에서도 16.1% 대 12.7%로 재학생의 상승세가 두드러졌다.



특히 9월 모의평가에서 동일한 등급을 받은 수험생끼리 비교했을 때 수학 3등급을 받았던 재학생 중 수능에서 등급을 올린 비율은 28.7%로, 졸업생(23.0%)보다 5.7%포인트 높았다. 수학 4등급에서도 재학생(34.2%)이 졸업생(28.8%)을 5.4%포인트 앞섰다. 다만 국어·영어 5등급 및 탐구 3∼5등급 등 일부 하위권 구간에서는 졸업생의 상승 비율이 더 높은 것으로 집계됐다.



이러한 현상의 배경에 대해 입시업계에선 재학생은 학교생활기록부 마감과 수시 원서접수 이후 수능 준비에 집중할 여건이 커지는 반면, 졸업생은 학습 여건 변화가 상대적으로 크지 않다는 점을 꼽았다. 우연철 진학사 입시전략연구소장은 “수능이 가까워질수록 N수생(수능에 여러 차례 도전하는 학생)과의 경쟁에 대한 부담으로 재학생들이 위축되기 쉽지만, N수생의 강세가 곧 재학생의 성적 하락을 의미하는 것은 아니다”라고 조언했다.

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