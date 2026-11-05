‘종전 근무지 보장’ 발목… 전남광주, 인력 배치 난항

전남광주통합특별시 출범 이후 첫 조직 개편과 인사 발령으로 청사 간 인력 불균형이 심화하면서 민생 행정 공백 우려가 커지고 있다. 특별법의 ‘종전 근무지 보장’ 원칙으로 인력 재배치에 제약이 생긴 데다 업무 이관과 인수인계까지 원활하지 않아 복지·보건 등 핵심 분야의 업무 부담이 커지고 있다는 지적이다.



4일 전남광주시에 따르면 최근 조직 개편과 정기인사 이후 광주청사의 인력 충원율은 100%인 반면 무안청사는 143명이 부족한 것으로 나타났다. 인력 공백이 이어지면서 휴직계를 제출한 직원도 현재까지 23명에 이른다.



특히 복지·보건·식품 등 시민 생활과 밀접한 분야의 인력난이 두드러진다. 옛 광주시의 복지 업무가 무안청사로 이관됐지만 담당 인력은 종전 근무지에 남거나 업무 재배치가 제대로 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 일부 직원은 기존 직렬과 전문성이 다른 업무까지 맡으면서 인수인계와 부서 간 협업에도 어려움을 겪고 있다. 한 공무원은 “복지 업무는 전남으로 이관됐지만 담당 직원은 광주에 남아 있고 인수인계도 제대로 이뤄지지 않았다”며 “남은 직원들의 업무 부담이 커지면서 휴직을 신청하는 사례까지 나오고 있다”고 말했다.



전남도청공무원노동조합과 전남도청열린공무원노동조합 등 양대 노조도 이번 인사 문제를 ‘명백한 인사 참사’로 규정하고 인력 배치 불균형 해소와 직렬·전문성을 고려한 인사 운영을 촉구했다.



행정안전부의 지방자치단체 정원 관리로 통합시가 자체적으로 인력을 늘리는 데 한계가 있는 점도 문제다. 종전 근무지 보장 원칙이 직원들의 근무 안정성을 위한 취지와 달리 조직 운영의 유연성을 제약하는 요인으로 작용하고 있다는 지적이다.



반면 동부청사는 인력 증가에 따른 공간 부족을 겪고 있다. 현재 1본부 5국에 394명이 근무해 통합 이전 217명보다 크게 늘었다. 일부 직원은 청사 공간이 부족해 임차 건물 2곳에 분산 근무하고 있다.



통합시는 동부청사 임시 주차장 부지에 800억∼900억원을 들여 별동을 신축하는 방안을 검토 중이다. 다만 타당성 조사와 중앙투자심사 등 행정 절차를 거쳐야 해 완공까지는 5년 이상 걸릴 전망이다.



전남광주시 관계자는 “결원이 발생한 부서에 대해서는 조속히 충원 절차를 진행하겠다”고 밝혔다.

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