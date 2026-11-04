KBL, 9일 신인 드래프트 순위 추첨… KT 등 4개 구단 1순위 경쟁

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 9일 오후 2시 서울 강남구 KBL센터 5층 교육장에서 ‘2026 KBL 신인선수 드래프트’ 순위 추첨 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.

추첨은 1~4순위를 정하는 1차 추첨과 5~8순위를 결정하는 2차 추첨으로 나눠 진행한다. 구단별 확률은 지난 시즌 성적에 따라 차등 적용한다.

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 9일 오후 2시 서울 강남구 KBL센터 5층 교육장에서 ‘2026 KBL 신인선수 드래프트’ 순위 추첨 행사를 개최한다고 4일 밝혔다. KBL 제공

1차 추첨에서는 플레이오프(PO)에 진출하지 못한 수원 KT와 울산 현대모비스, 대구 한국가스공사, 서울 삼성이 각각 20%의 확률로 가장 높은 지명 순위를 노린다. 6강 PO 탈락팀인 원주 DB와 서울 SK에는 각각 7%, 4강 PO에서 탈락한 창원 LG와 안양 정관장에는 각각 3%의 확률이 주어진다.

추첨볼은 총 200개로, KT와 현대모비스, 한국가스공사, 삼성에 각각 40개씩 배정된다. DB와 SK는 각각 14개, LG와 정관장은 각각 6개를 받는다.

1차 추첨에서 상위 4개 순위를 얻지 못한 나머지 4개 구단은 2차 추첨에서 5~8순위를 다툰다. 이때는 지난 정규시즌 최종 순위의 역순으로 40%, 30%, 20%, 10%의 확률을 적용한다. 챔피언결정전 우승팀 부산 KCC와 준우승팀 고양 소노는 각각 10순위와 9순위에 자동 배정된다.

이날 행사는 유재학 KBL 경기본부장이 추첨을 진행하며, 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING)을 통해 생중계된다.

선수 지명은 20일 서울 잠실학생체육관에서 열린다. 당일 오전 9시부터 오후 1시까지 트라이아웃을 진행한 뒤 오후 3시부터 본 드래프트를 개최한다.

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