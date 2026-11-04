‘쉬었음’ 줄었지만… 청년 35% “원하는 일자리 못 찾아”

뚜렷한 사유 없이 구직 활동을 하지 않는 ‘쉬었음’ 인구가 지난해 대비 감소했지만, 청년층의 쉬었음 인구 10명 중 3명은 ‘원하는 일자리를 찾기 어려워서’ 쉬고 있다고 답했다. 청년층의 노동시장 진입이 어려워지는 상황에서 청년층 자영업자는 올 들어 20% 가까이 급증했다.

국가데이터처가 4일 발표한 ‘2026년 8월 비경제활동인구 부가조사 결과’에 따르면 지난 8월 기준 비경제활동인구는 1629만7000명으로 전년 동월보다 7만7000명 증가했다. 15세 이상 인구에서 차지하는 비중은 35.4%로 1년 전과 같았다.

서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. 연합뉴스

비경제활동인구 가운데 조사 대상 주간의 주된 활동을 쉬었음으로 답한 사람은 255만1000명이었다. 전체 비경제활동인구에서 차지하는 비중은 15.7%로 1년 전보다 0.6%포인트 낮아졌다. 20대 ‘쉬었음’ 인구는 37만7000명으로 5만8000명 줄었고, 50대는 36만6000명(5만7000명↓), 30대는 30만3000명(2만5000명↓)으로 감소했다. 반면 60대는 96만6000명으로 1만5000명 늘었고, 70세 이상은 25만7000명으로 3만9000명 증가했다. 전체 쉬었음 인구 중 60세 이상의 비중은 48.0%를 차지했다.

청년층의 쉬었음 인구가 감소했지만, 15∼29세와 30대에서 ‘원하는 일자리(일거리)를 찾기 어려워서’ 쉬었다는 응답이 각각 35.2%, 32.3%로 가장 많았다. 전체 쉬었음 인구의 응답은 ‘몸이 좋지 않아서’(34.4%), ‘퇴사(정년퇴직) 후 계속 쉬고 있음’(19.9%), ‘원하는 일자리(일거리)를 찾기 어려워서’(18.9%) 순이었다.

8월 기준 비임금근로자는 662만5000명으로 전년 동월 대비 7만1000명(1.1%) 증가했다. 전체 취업자 중 비임금근로자 비중은 22.7%로 1년 전보다 0.1%포인트 상승했다.

자영업자의 수는 578만4000명으로 지난 2023년(578만4000명) 이후 최대치를 기록했다. 2024년(574만5000명)과 2025년(567만5000명) 2년 연속 감소세를 보이다가 3년 만에 반등한 것이다.

특히 15~29세 자영업자는 16만6000명으로 전년 동월 대비 2만7000명(19.4%)이나 증가했다. 30대에서도 자영업자 수가 지난해 65만명에서 70만명으로 7.7% 늘었다.

자영업자 중에는 일자리를 구하지 못해 시작한 비율이 크게 높아졌다. 데이터처가 최근 1년 이내에 사업을 시작한 신규 자영업자를 상대로 사업 시작 동기를 조사한 결과 ‘자신만의 사업을 직접 경험하고 싶어서’라고 답한 응답 비율은 70.8%로 지난해(73.8%)보다 3.0%포인트 낮아졌다. 반면 ‘임금근로자로 취업이 어려워서’라는 응답 비율은 21.7%로 지난해 조사(17.9%) 때보다 3.8%포인트 상승했다.

현재 사업을 시작하기 직전 일자리(사업)를 경험한 경우는 80.7%로 지난해보다 3.0%포인트 낮아졌다. 일자리 경험이 없는 경우는 19.3%로 3.0%포인트 높아졌다.

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