손임성 경기도 행정2부지사 강점은?… 4개월 공백 씻고 ‘대전환’ 속도

경기도 행정2부지사 자리가 4개월여 만에 채워지며 장기간 이어진 북부지역 행정 공백이 정상화됐다. 추미애 경기도지사의 광역 철도·도로망 확충과 균형발전 공약 이행에도 속도가 붙을 것으로 보인다.

4일 도에 따르면 손임성 전 경기도 도시주택실장은 민선 9기 제22대 행정2부지사로 이달 2일 공식 집무에 착수했다.

추미애 경기지사(왼쪽)가 도청 집무실에서 손임성 신임 행정2부지사와 악수하고 있다. 경기도 제공

손 신임 부지사는 별도의 취임식을 생략한 채 추 지사와 차담회를 갖는 것으로 첫 일정을 알렸다. 이번 인선으로 지난 6월 김대순 전 행정2부지사 퇴임 이후 약 4개월간 지속되던 행정2부지사 공석도 해소됐다.

손 부지사의 합류로 경기 북부 및 동부권 핵심 개발 사업과 광역 교통 인프라 확충 정책은 속도를 낼 것으로 기대를 모은다. 손 부지사는 도에서 간부로 재직하며 살뜰하고 꼼꼼하게 부하 직원들을 챙겨 끈끈한 유대 관계를 형성한 것으로 알려졌다.

차담회에서 추 지사와 손 부지사는 경기북동부지역의 광역 교통망 확충을 비롯해 철도·도로 기반시설 건설, 지역 균형발전 정책 등 도정 핵심 과제를 집중적으로 논의했다. 특히 민선 9기 핵심 기치인 ‘경기북동부 대전환’을 위한 추진 전략과 공약 사업 실행 방안에 대해 밀도 있는 의견을 나눈 것으로 전해졌다.

손 부지사는 1999년 제34회 기술고시로 공직에 입문했다. 도내 도시·균형발전 전문가다. 연세대 토목공학과를 졸업하고 아주대에서 지역경제학 석사학위를 취득한 그는 국토교통부 용산공원추진단 기획총괄과장, 경기도 신도시개발과장, 도시정책관 등 중앙과 지방의 요직을 두루 거쳤다.

경기도 광교 청사

특히 균형발전기획실장 재직 시절 경기북동부권의 주요 정책과 지역 현안을 전담하며 현장 행정 감각을 다졌고 화성시와 부천시 부시장, 경기도 도시주택실장을 역임하며 기초 지자체 행정과 주택·도시개발 정책을 총괄해 왔다.

부지사 발탁에는 그동안 쌓아온 성과가 일조한 것으로 보인다. 균형발전기획실장 재임 당시 경기북동부 지역의 중첩 규제 완화와 낙후 인프라 개선을 진단하고, 접경지역 발전 종합계획 및 동두천·포천·연천 등 북부권 경제 활성화 구상을 기획했다.

화성·부천 부시장 재임 때도 급성장하는 도시의 행정을 맡아 도로망 등 대규모 인프라 구축과 원도심 재개발, 첨단산업 기반 조성 등 현안 해결에 일조했다.

추 지사는 “도시·주택 및 균형발전 분야에서 쌓아온 탁월한 전문성을 바탕으로 경기북동부 도민들이 삶의 변화를 체감할 수 있는 실질적 성과를 만들어 달라”고 당부했다.

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