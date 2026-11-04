창원시, 초·중·고 신입생 입학준비금 최대 50만 원 지급 추진

경남 창원시가 학부모들의 교육비 부담을 덜고 보편적 교육복지를 실현하기 위해 이르면 내년 상반기부터 초·중·고등학교 1학년 신입생을 대상으로 1인당 최대 50만원의 입학준비금을 지급한다.

4일 창원시에 따르면 이번 정책은 민선 9기 공약 사업의 일환으로, 소득 수준과 관계없이 모든 신입생을 대상으로 지원이 이뤄진다.

이유정 창원시 자치행정국장이 이르면 내년 상반기부터 지역 초중고 신입생에게 입학준비금을 지원한다는 내용의 현안 브리핑을 진행하고 있다. 창원시 제공

시는 지난달 30일 입학준비금 지원의 법적 근거를 담은 ‘창원시 초·중·고등학교 입학 준비금 지원 조례안’이 시의회를 통과함에 따라 제도적 기반을 완비했다.

시는 지난 9월 구체적인 입학준비금 지원계획을 수립한 데 이어 10월에는 보건복지부와의 사회보장제도 신설 협의 등 필수적인 행정 절차를 원만히 마쳤다고 설명했다.

내년도 지원 대상은 창원지역 내 초·중·고등학교 1학년 신입생 약 2만4000명 규모로 추산된다.

지원 금액은 1인당 최대 50만원으로 설정됐으나, 기존에 교육청 등에서 다자녀 학생 입학준비물품 구입비나 저소득층 초중고 입학준비금 등 유사 성격의 지원을 받는 경우에는 중복 수혜 조정을 위해 해당 금액을 차감한 뒤 지급하는 방식을 검토하고 있다.

이 경우 내년 한 해 동안 소요되는 시비 예산은 최대 약 54억원에 이를 것으로 전망된다.

최종 지원 규모와 예산은 12월 시의회의 내년도 예산안 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

입학준비금은 지역 내 소비 촉진과 소상공인 지원을 위해 ‘창원사랑상품권 누비전(모바일형)’으로 지급된다.

이를 통해 학부모와 학생들이 사업 취지에 맞게 지역 내 가맹점에서 도서, 학용품, 의류, 신발, 안경 등 학업과 신학기 준비에 필요한 물품을 실속 있게 구입할 수 있도록 할 방침이다.

시는 내년 3월 신학기 입학 이후 신청을 받아 이르면 5월에 지급을 완료하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 입학준비금 지원 사업은 매년 신학기마다 반복되는 학부모들의 가계 경제적 부담을 직접적으로 덜어주는 동시에 지급된 상품권이 지역 내 상권에서 소비되도록 유도함으로써 지역경제 활성화에도 긍정적인 파급효과를 낼 것으로 기대를 모으고 있다.

강기윤 창원시장은 “소득 격차와 관계없이 관내 모든 학생들이 공평한 출발선에서 자신의 꿈과 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 앞으로도 교육복지 안전망을 더욱 탄탄하게 넓혀가겠다”고 포부를 밝혔다.

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