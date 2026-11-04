삼립 ‘빚은’ 양갱 선물세트, 세계적 디자인 어워드 ‘펜타워즈’ 수상

삼립의 떡 프랜차이즈 브랜드 ‘빚은’이 세계적인 패키지 디자인 어워드에서 수상했다. 국내 디자인 어워드에서도 4개 프로젝트가 수상작 및 우수디자인으로 선정됐다.

삼립은 ‘빚은 프리미엄 양갱 기프트 세트’가 펜타워즈(Pentawards) 2026에서 브론즈 어워드를 수상했다고 4일 밝혔다.

지난달 16일(현지시간) 영국 런던에서 열린 펜타워즈는 패키지 디자인에 특화된 국제 디자인 어워드다. 2007년 시작돼 매년 세계 각국의 우수한 패키지 디자인을 선정하고 있다. 디자인의 창의성과 혁신성, 브랜드 가치 등을 종합적으로 평가한다.

이번에 수상한 빚은 프리미엄 양갱 기프트 세트는 한국 전통 회화인 ‘일월오봉도(日月五峯圖)’를 현대적으로 재해석한 디자인이 특징이다. 조선시대 궁중 회화에 등장하는 해와 달, 다섯 봉우리의 이미지를 빚은의 브랜드 색상인 블루, 실버, 골드로 표현했다. 한국 전통의 미학을 현대적인 디자인에 접목해 프리미엄 선물세트의 가치를 높인 점에서 좋은 평가를 받았다.

삼립은 국내 디자인 어워드인 ‘2026 굿디자인코리아’에서도 4개 프로젝트가 수상작 및 우수디자인으로 선정됐다고 밝혔다.

굿디자인코리아는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 디자인 인증·시상 제도다. 우수한 디자인 상품에 GD 마크를 부여하고, 국민과 전문가의 추가 심사를 거쳐 최우수 작품을 시상한다.

삼립의 빚은 프리미엄 양갱 기프트 세트와 기프트카드는 각각 지식재산처장상과 한국디자인진흥원장상을 받았다. 이와 함께 삼립호빵 패키지와 프리미엄 디저트 선물세트 ‘골든모먼츠’가 우수디자인(GD)에 선정됐다.

삼립 관계자는 “한국의 전통적인 아름다움을 현대적으로 재해석하는 동시에 각 브랜드의 고유한 가치를 디자인으로 구현하기 위한 노력이 국내외 디자인 어워드 수상으로 이어졌다”며 “앞으로도 차별화된 디자인을 선보여 소비자에게 새로운 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.

펜타워즈와 굿디자인코리아에서 동시에 수상한 빚은 프리미엄 양갱 기프트 세트는 빚은 인천공항점에서 판매한다.

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