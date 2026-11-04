지역 창업기업 140곳 제주 집결…투자·수출 판로 개척 나선다

지역 자원과 아이디어를 활용해 창업한 기업 약 140곳이 제주에 모여 국내외 투자자와 유통기업을 대상으로 투자 유치와 수출 판로 개척에 나선다.

중소벤처기업부는 4일부터 6일까지 사흘간 제주에서 '제1회 로컬창업 페스타 in 제주'를 개최한다고 밝혔다. 개막식은 제주 쉐라톤호텔에서 열렸으며 주요 행사는 제주시 원도심 일대에서 진행된다.

올해 처음 개최되는 이번 행사에는 전국 로컬기업 약 140개사를 비롯해 국내 투자사 8개사, 해외 투자사 3개사, 대형 브랜드·유통사 5개사, 해외 바이어 13개사 등이 참여한다.

행사는 '로컬에서 세계로, 지역의 가치를 미래로'를 주제로 지역 기반 창업기업이 브랜드를 육성하고 투자와 판로를 확보해 해외시장에 진출할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

중기부에 따르면 2023년부터 올해 8월까지 로컬 창업 소상공인 지원사업인 립스(LIPS)를 통해 765개 기업이 총 1227억원의 민간투자를 유치했다.

지원기업의 수출 참여율은 2023년 12.0%에서 지난해 22.7%로 높아졌다. 기업당 평균 수출액도 같은 기간 1억8300만원에서 2억3300만원으로 증가했다.

행사 첫날에는 로컬기업의 브랜드 성장과 투자 유치를 중심으로 프로그램이 진행된다. 투자기관들이 참여하는 투자전략 토론과 로컬기업 6개사의 기업설명회(IR)가 마련됐다. 국민투표로 선정한 우수 로컬기업 '로컬스타 TOP3'도 공개할 예정이다.

5일에는 지역 상권 활성화가 주요 주제다. 로컬기업과 지역 상권의 동반성장 전략을 논의하고, 우수 상권 사례와 상권형 크라우드펀딩 성과를 공유한다. 제주시 원도심과 서귀포 지역을 둘러보는 현장 프로그램도 진행된다.

행사에는 해외 투자자와 바이어들도 참여해 로컬기업의 글로벌 진출 가능성을 모색한다.

이병권 중기부 제2차관은 개막식 축사를 통해 지역의 자원과 아이디어에서 출발한 로컬기업의 성장 성과를 전국으로 확산하고 후속 성장 기회를 지속해서 창출하겠다는 정부의 의지를 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지