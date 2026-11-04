美조지아 주지사 민주 승리…첫 흑인 여성 주지사 탄생

3일(현지시간) 미국 조지아주 중간선거에서 민주당 케이샤 랜스 바텀스 후보가 주지사에 당선됐다. 미국 역사상 첫 흑인 여성 주지사다.



조지아 주무장관실에 따르면 78% 개표 상황에서 바텀스 후보는 189만5천900표(55%)를 득표해 공화당 릭 잭슨 후보(1백56만425표·45%)를 크게 앞섰다. AP통신은 이날 9시 24분께 바텀스 후보의 승리를 선언했다.

미국 조지아 주지사에 당선된 키샤 랜스 보텀스 민주당 후보. AP연합뉴스

바텀스 후보는 조지아 주립대 로스쿨을 졸업하고 2018년부터 4년간 조지아주의 주도(州都)인 애틀랜타 시장을 역임했다. 재임 중 코로나19 팬데믹 당시 방역 활동에 전념했으며, 2020년 발생한 '흑인 목숨도 소중하다' 관련 시위와 폭력 상황에 대처했다. 시장 퇴임 후 조 바이든 대통령 행정부에서 백악관 선임고문을 역임했다.



바텀스 후보는 23년 만에 처음으로 조지아 주지사에 당선된 민주당 정치인이다. 보수적인 조지아주는 그동안 공화당 강세 지역으로 분류됐으며, 20여년간 주지사와 주의회를 공화당이 장악해왔다.



반면 공화당 주지사 후보인 릭 잭슨은 보건 의료업계 사업가로, 개인재산 2억달러를 투입하며 선거운동을 벌여왔다. 정치 신인인 그는 "남부의 트럼프가 되겠다"며 도널드 트럼프 대통령 지지자들의 표심을 공략했으나 불의의 패배를 당했다.

<연합>

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