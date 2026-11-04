정부, 중견기업 육성할 10대 초격차 기술 발굴…2029년 본사업 추진

정부가 중견기업의 독자적인 기술 경쟁력 확보를 지원하기 위해 10대 초격차 기술 발굴에 나선다. 올해 말까지 후보 과제를 선정하고 2029년부터 대형 연구개발(R&D) 사업을 본격 추진하기로 했다.

산업통상부는 4일 서울 한국기술센터에서 중견기업과 대학·연구소 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 ‘월드클래스 10대 날개 프로젝트’ 설명회를 개최했다고 밝혔다.

월드클래스 10대 날개 프로젝트는 중견기업이 기존 수요기업에 종속된 하청 구조에서 벗어나 독자적인 기술력을 갖춘 글로벌 기업으로 성장하도록 지원하는 연구개발 사업이다. 미래 산업을 선도할 10대 핵심기술을 발굴해 중견기업이 산업생태계의 중심 역할을 하는 앵커기업으로 성장하도록 돕는다는 구상이다.

정부는 올해 말까지 10대 후보 과제를 발굴한 뒤 2027년 선행연구, 2028년 선도과제를 거쳐 2029년부터 본사업을 추진할 예정이다. 이를 위해 이달 말까지 중견기업과 수요기업, 협력 중소기업, 대학·연구소 등 약 2000개 기업·기관을 대상으로 기술개발 수요를 조사한다. 기업과 연구기관이 공동으로 참여하는 산학연 협력형 과제를 집중적으로 발굴할 계획이다.

기술개발 수요가 있는 기업과 연구기관은 이달 25일까지 기술의 혁신성과 산업적 파급효과 등을 담은 수요조사서를 제출하면 된다. 정부는 현장에서 제안한 기술과 글로벌 공급망·특허 분석을 통해 발굴한 기술을 함께 검토할 방침이다. 전문가 그룹의 평가와 해커톤 방식 공개 토론을 거쳐 최종 후보를 선정한다.

기술 선정 과정에서는 소재·부품·장비부터 공정과 완제품까지 포괄하는 시스템 단위 기술인지, 글로벌 공급망에 미치는 영향이 큰지, 중견기업이 주도할 수 있는 분야인지 등을 종합적으로 고려한다. 선정된 과제에는 핵심기술 개발뿐 아니라 특허·표준 확보, 실증·인증, 해외시장 진출 등을 연계해 지원할 계획이다.

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