전북, 피지컬AI·로봇산업 국가 거점 조성 추진

전북도가 새만금 로봇 투자와 도내 제조·농생명 산업 기반을 결합해 대한민국 피지컬AI·로봇 산업의 국가 거점 조성에 나선다. 차세대 반도체부터 농업로봇, 자율 물류까지 아우르는 5대 핵심사업에 총 1조3000억원을 투입할 계획으로, 내년 국가예산 반영이 사업 추진의 첫 관문이 될 전망이다.

전북도는 4일 국회의원회관에서 ‘피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회’를 열고 5대 핵심사업의 추진 방향과 국가 차원의 지원 방안을 논의했다. 행사에는 이원택 전북도지사와 지역 국회의원, 시군, 대학·연구기관, 기업 관계자 등이 참석했다.

4일 국회의원회관에서 열린 ‘피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회’에서 전북 지역 단체장들과 국회의원, 대학·연구기관, 기업 관계자 등이 파이팅을 외치고 있다. 전북도 제공

이날 논의된 5대 사업은 △K-HBM(인공지능 반도체 핵심 제품인 고대역폭메모리)-HBF(차세대 메모리로 주목받는 고대역폭플래시) 제품 기술 개발센터 △피지컬AI 기반 AAR(자율비행로봇) 국가산업 클러스터 △새만금 로봇 팜 팩토리 △피지컬AI 로봇 가치사슬 벤처 지원 △피지컬AI 자율형 통합 물류 국가 실증센터다. 차세대 메모리 제품 기술 개발과 자율항공로봇 실증, 농업로봇 제작·학습·실증, 로봇 벤처기업 육성, 다중 로봇 협업 물류 기술 검증·사업화 등을 추진하는 내용이다.

전북도는 이들 사업을 연계해 기술 개발부터 현장 실증, 제품 생산과 사업화까지 이어지는 산업 생태계를 구축할 방침이다. 현장에서 확보한 데이터를 기술 개발에 활용하고, 검증된 기술을 제품 고도화와 양산으로 연결해 중소·벤처기업의 성장을 지원할 예정이다.

전북은 상용차와 농기계 등 제조업, 농생명 산업 기반이 있어 로봇 기술을 적용하고 검증할 현장이 풍부하다는 점을 강점으로 내세운다. 여기에 현대차그룹의 새만금 로봇 투자계획과 로봇·부품 위탁생산 기반 구축이 더해지면 연구개발과 실증, 생산을 연계할 수 있다고 판단한다.

이날 토론회에서는 김정호·공승현 KAIST 교수와 박태준 한양대 교수 등이 사업별 추진 방향을 발표하고, 산업 간 연계와 국가예산 확보 전략을 논의했다. 참석자들은 5대 핵심사업의 2027년 국가예산 반영과 관계 부처 협업체계 구축을 요청하는 대정부 건의문도 마련했다.

4일 국회의원회관에서 열린 ‘피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회’에서 이원택 전북도지사(왼쪽 6번째)와 한병도 더불어민주당 원내대표(〃8번째) 등 국회의원, 시군 단체장, 대학·연구기관, 기업 관계자 등 주요 인사들이 파이팅을 외치고 있다. 전북도 제공

전북도는 지역 국회의원과 시군 등과 협력해 정부와 국회에 사업 필요성을 알리고 국가예산 확보에 나설 방침이다. 다만, 대규모 사업의 실현을 위해서는 국가예산 확보와 사업별 추진 주체·역할 정립, 기업 참여를 통한 실증 및 사업화 기반 마련이 과제로 꼽힌다.

이원택 전북도지사는 “전북의 제조·농생명 현장과 새만금 로봇 투자를 하나로 엮어 기술 개발에서 실증, 생산까지 이어지는 산업 생태계를 조성할 것”이라며 “전북이 기업과 인재가 모여드는 피지컬AI 국가 거점으로 도약하는 데 힘을 모을 것”이라고 말했다.

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