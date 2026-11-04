순국선열의 날 기념식, 뮤지컬 서사극 ‘공연형 정부기념식’으로 첫선

국가보훈부는 4일 올해 ‘백범 김구 탄생 150주년’의 마지막 정부기념식인 제87회 순국선열의 날 기념식을 오는 17일 서울 코엑스에서 뮤지컬 서사극 형태의 ‘공연형 정부기념식’으로 연다고 밝혔다.

이번 기념식은 국민의례와 독립유공자 포상, 기념사 등 기본 의전을 극의 흐름 안에 녹여낸 50분 분량의 뮤지컬 무대로 꾸며진다.

김문정 음악감독. 국가보훈부 제공

공연에는 국내 대표 뮤지컬 음악감독인 김문정 음악감독과 양준모 배우가 참여한다.

김 음악감독은 창작 뮤지컬 ‘스윙 데이즈_암호명A’, ‘날으는 홍범도가’ 등 독립운동 역사를 다룬 작품을 잇따라 흥행시켜 왔다.

뮤지컬 ‘영웅’에서 안중근 의사 역을 오랫동안 맡아온 양 배우는 이름 없이 사라져간 순국선열의 삶과 역사적 현장으로 관객을 이끄는 이야기꾼 역을 맡는다.

양준모 배우. 국가보훈부 제공

이와 함께 보훈부는 정부기념식으로는 처음으로 일반 공연처럼 티켓 예매를 진행한다.

예매는 5일 오후 1시부터 NOL티켓에서 가능하며, 선착순 500명을 무료로 초청한다.

계정 하나로 최대 4매까지 신청할 수 있다.

순국선열의 날은 3·1절이나 광복절에 비해 국민적 인지도가 상대적으로 낮다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 보훈부는 기존 틀에서 벗어난 뮤지컬 형식을 도입해 2030 청년세대와 기존 기념식에 익숙한 기성세대가 함께 몰입할 수 있는 기념식을 만들고, 보훈의 의미와 가치에 대한 인식을 높여나갈 방침이다.

권 장관은 “올해 순국선열의 날 기념식은 정부기념식이 대한민국의 역사가 국민과 함께하는 K-콘텐츠 무대로 달라지는 첫걸음”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지