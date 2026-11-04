충남도의회, 5일부터 정례회... 도정·교육행정 ‘41일간 검증’

충남도의회가 5일부터 41일간 충남도와 도교육청의 행정 전반을 점검하고 내년도 예산안을 심의한다. 제13대 도의회 출범 이후 첫 행정사무감사와 본예산안 심의로, 도정·교육행정의 성과와 재정 운용을 검증하는 자리가 될 전망이다.

충남도의회는 5일부터 다음 달 15일까지 제372회 정례회를 연다고 4일 밝혔다.

충남도의회 전경.

6일부터 19일까지 14일간 진행하는 행정사무감사에서는 도와 교육청, 직속기관 등 82개 기관의 업무 추진 실태를 살핀다. 주요 정책과 사업의 성과, 예산 집행의 적정성 등을 점검하고 개선 방안을 요구할 예정이다.

24∼25일에는 도정·교육행정질문을 통해 주요 현안에 대한 집행부의 입장과 대책을 확인한다. 26일부터는 도와 교육청의 2027년도 본예산안과 2026년도 추가경정예산안, 각종 조례안 등을 심의한다. 심사를 마친 안건은 회기 마지막 날인 다음 달 15일 본회의에서 처리할 계획이다.

개회일인 5일 제1차 본회의에서는 의원 18명이 5분발언에 나서고, 도와 교육청은 내년도 예산안 제출에 따른 제안설명을 한다. 도의회는 ‘지방의회법’ 연내 제정 촉구 건의안도 채택해 지방의회의 조직권과 예산 편성 자율성 확보를 국회에 촉구할 예정이다.

회기 중 충남신용보증재단 이사장 후보자와 충남문화관광재단 대표이사 후보자에 대한 인사청문도 실시한다. 충청남도 인삼·약초산업 활성화를 위한 특별위원회 등 3개 특별위원회도 추가로 구성할 방침이다.

조철기 의장(아산4·더불어민주당)은 “이번 정례회는 행정사무감사를 비롯한 2027년도 예산안, 각종 조례안 등을 심사하는 중요하고 바쁜 회기가 될 것”이라며 “제13대 도의회의 첫 번째 행정사무감사와 본예산안 심의를 철저히 준비해 올해 부족했던 점이 내년에는 성과로 나타날 수 있는 토대를 마련해 주길 바란다”고 당부했다.

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