독감 다시 확산하자 유산균도 달라졌다…6000억원대 시장, 균수보다 생존력 경쟁

주춤하던 독감 유행이 다시 확산하면서 면역 건강에 대한 관심이 커지고 있다. 특히 초등학생을 중심으로 환자가 늘면서 연령별 건강 관리의 필요성이 높아지는 분위기다.

쎌바이오텍 제공

건강기능식품 업계도 변화하고 있다. 유산균이 얼마나 많이 들어 있는지를 강조하던 경쟁에서 벗어나 어떤 균주를 사용하고, 섭취한 균이 장까지 얼마나 살아서 도달하는지를 앞세우고 있다. 영유아부터 중장년층까지 연령과 건강 상태에 맞춘 제품도 잇따라 선보이고 있다.

4일 질병관리청에 따르면 2026~2027절기 43주 차(10월 18~24일) 인플루엔자 의사환자는 외래환자 1000명당 19.2명으로 전주 17.7명보다 증가했다. 이번 절기 유행 기준인 12.9명의 약 1.5배다.

연령별로는 7~12세가 49.0명으로 가장 많았다. 전주 47.8명에서 증가한 수치다. 13~18세도 같은 기간 30.3명에서 30.6명으로 늘었다. 감소세를 보이던 독감 유행이 학령기 아동과 청소년을 중심으로 다시 증가하는 모습이다.

호흡기 감염병 유행이 이어지는 가운데 장내 미생물과 면역 기능의 관계를 규명하려는 연구도 계속되고 있다.

장내 미생물은 장 점막의 방어 기능을 유지하고 면역세포의 활동과 염증 반응을 조절하는 데 관여한다. 장내 환경이 소화 기능뿐 아니라 전신 면역체계와도 연결돼 있다는 설명이다.

지난 5월 국제학술지 '국제분자과학저널(IJMS)'에 발표된 종설 논문은 장내 미생물이 장 상피 장벽과 면역세포 간 상호작용 등을 통해 전신 면역 기능에 영향을 줄 수 있다고 분석했다.

장내 미생물과 면역 기능의 연관성이 밝혀지고 있다고 해서 유산균 제품의 독감 예방 효과까지 입증된 것은 아니다. 독감 예방에는 백신 접종과 손 씻기 등 기본적인 감염 예방 수칙이 우선이다.

국내 프로바이오틱스 산업에서도 경쟁 방식이 달라지고 있다.

식품의약품안전처의 '2025년 식품 등의 생산실적' 자료에 따르면 지난해 국내 프로바이오틱스 생산실적은 6538억원으로 전년 6397억원보다 약 2.2% 증가했다. 2021년 7677억원과 비교하면 약 14.8% 감소했다.

생산실적은 제조업체의 생산액을 집계한 수치로, 소비자 판매액을 기준으로 한 시장 규모와는 차이가 있다.

업계는 제품에 담긴 유산균 수뿐 아니라 균주의 특성과 장내 생존력, 기능성 검증을 차별화 요소로 내세우고 있다.

대표적인 기업이 쎌바이오텍이다. 유산균 브랜드 '듀오락'을 운영하는 쎌바이오텍은 자체 개발한 듀얼코팅 기술을 앞세워 장내 생존력을 강조하고 있다.

듀얼코팅은 유산균을 단백질과 다당류로 이중 코팅해 위산과 담즙산으로부터 보호하는 기술이다. 회사는 지난해 기술 고도화를 통해 한국·일본·중국·미국·유럽 등 5개국에서 특허 등록을 완료했다고 밝혔다.

특히 성인 남녀 40명을 대상으로 진행한 인체적용시험에서 듀얼코팅 유산균의 장내 생존율이 비코팅 유산균보다 높게 나타났다는 설명이다. 자체 균주인 CBT-LR5에서는 최대 221배 차이가 확인됐다고 회사 측은 밝혔다.

이는 특정 균주의 장내 생존율을 비교한 결과다. 모든 유산균의 생존력이 221배 높아지거나 면역 기능 개선 효과가 그만큼 커진다는 의미는 아니다.

쎌바이오텍은 자체 확보한 CBT 유산균을 기반으로 균주 연구부터 생산, 코팅 기술까지 연계하고 있다. 듀오락 골드와 듀오락 베이비, 듀오락 얌얌 등 연령과 섭취 대상을 고려한 제품도 운영 중이다.

종근당건강은 '락토핏'을 중심으로 소비자 연령과 건강 관리 목적에 따라 제품군을 세분화하고 있다.

공식 제품 목록에는 락토핏 골드와 락토핏 50대, 락토핏 당케어, 락토핏 다이어트 등이 올라와 있다. 일반적인 장 건강 관리뿐 아니라 중장년층과 특정 건강 관리 수요를 겨냥한 제품을 함께 운영하는 방식이다.

CJ웰케어는 '바이오코어'를 통해 자체 균주 연구와 기능별 제품 확대에 나서고 있다.

대표 사례는 2024년 12월 출시한 '바이오코어 건강한 생 유산균 키즈 300억'이다. CJ가 연구한 특허 균주 CJLP133을 적용하고, 한 포당 유산균 300억 CFU를 보장하도록 설계했다. 어린이 성장에 필요한 아연과 비타민D도 담았다.

성인 소비자를 겨냥한 바이오코어 건강한 생유산균 100억과 피부면역 유산균, 다이어트 유산균 등도 운영하고 있다.

CJ웰케어는 지난 7월 브랜드 모델 화사와 함께 신규 광고 캠페인을 선보이며 상황별 맞춤형 유산균 제품을 강조했다. 회사는 앞선 브랜드 캠페인 이후 매출이 전년 동기 대비 50% 증가했다고 밝혔다.

일동제약그룹 계열사인 일동헬스케어도 프로바이오틱스 브랜드 '지큐랩'의 제품군을 확대하고 있다.

지난 3월에는 '지큐랩 프로 프리 포스트바이오틱스'와 '지큐랩 올인원 케어 포스트바이오틱스' 등 신제품 2종을 출시했다.

프로바이오틱스뿐 아니라 유익균의 먹이로 활용되는 프리바이오틱스, 미생물 유래 성분인 포스트바이오틱스까지 제품 개발 범위를 넓히는 흐름이다.

이처럼 국내 업체들은 장내 생존력과 독자 균주 확보, 연령별 제품 설계, 복합 원료 개발 등 서로 다른 방식으로 경쟁력을 확보하고 있다.

제품 선택에서 중요한 것은 단순한 균수보다 어떤 균주가 들어 있고, 해당 균주의 기능성이 사람을 대상으로 한 연구에서 확인됐는지다.

장내 미생물 환경은 연령과 식습관, 약물 복용, 생활환경 등에 따라 달라질 수 있다. 영유아는 장내 미생물 생태계가 형성되는 시기이고, 성인과 고령층은 식습관과 노화 등에 따른 변화가 연구되고 있다.

하지만 특정 연령을 겨냥한 제품이라고 해서 해당 연령층에 더 뛰어난 효과가 입증됐다고 단정할 수는 없다. 제품에 표시된 균주와 기능성, 섭취 대상, 안전성 자료를 구분해 확인해야 한다.

건강기능식품의 프로바이오틱스에 일반적으로 인정되는 기능성은 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활, 장 건강에 도움을 줄 수 있다는 내용이다. 면역 기능 등 추가적인 효과는 해당 원료가 별도로 인정받았는지 확인할 필요가 있다.

국내 프로바이오틱스 시장의 경쟁은 앞으로도 자체 균주 확보와 기능성 검증, 장내 생존 기술을 중심으로 이어질 것으로 보인다. 기업들이 내세우는 기술력과 실제 인체 건강 효과를 구분해 평가하는 일도 그만큼 중요해지고 있다.

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