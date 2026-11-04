AP "유권자 4분의 3, 트럼프 국정에 분노…변화 원해"

3일(현지 시간) 치러진 미국 중간선거에서 유권자들 열에 여섯은 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정운영에 반대하는 것으로 나타났다고 AP통신이 보도했다.

AP통신과 여론조사기관 SSRS가 중간선거에 맞춰 실시한 'AP 유권자 조사(AP Voter Poll)'에 따르면 약 10명 중 6명의 유권자가 트럼프 대통령의 국정 운영 방식에 반대한다고 응답했다.

AP는 "유권자들은 변화를 원하는 분위기이며, 조사에서는 약 4분의 3 유권자들이 국가가 나아가는 방향에 분노하거나 불만을 지니고 있다고 답했다"고 전했다.

또한 "대부분 유권자들은 높은 물가의 책임을 트럼프 행정부 탓으로 돌리는 듯하다"며 응답자 10명 중 6명이 높은 물가가 트럼프 통제를 벗어난 요인보다는 트럼프의 정책들 때문이라고 응답했다고 설명했다.

조사 결과 유권자들의 약 70%는 의회가 대통령직에 대해 더 강력한 견제와 균형을 행사하기를 원한다는 입장을 드러냈다.

유권자들이 가장 집중하는 문제는 경제(40%)와 민주주의(30%)로 나타났다.

AP 유권자 조사는 사전 조사와 투표 당일 조사를 결합해 유권자들의 투표 성향과 주요 현안에 대한 인식, 후보 평가 등을 분석한다. 후보 선택에 관한 세부내용은 각 지역의 투표가 마감된 후 공개되며, 조사 결과는 AP의 당선자 선언에도 활용된다.

미국에서는 개표 공식 인증까지 길게는 수주가 걸리는 AP의 당선 선언이 다수 언론과 정치권에서 사실성 선거 결과로 통용된다.

<뉴시스>

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