미국 중간선거 시장 예측은?…상·하원 장악 76%

미국 의회 중간선거가 열리는 3일(현지시간) 미국 주요 예측시장에서 민주당이 상원과 하원을 모두 장악할 것이란 전망에 힘이 실리는 모양새다.

예측시장 칼시(Kalshi)에서는 민주당이 상원과 하원을 모두 장악할 확률이 76%, 민주당이 하원만 장악하고 공화당이 상원 다수당을 유지할 확률이 20%로 집계됐다.

사진=AFP연합뉴스

하원 단독으로는 참가자의 93.9%가 민주당이 다수당을 차지할 것으로 내다봤다. 경합이 벌어지는 상원에서도 민주당 승리 전망이 89%에 달했다.

예측시장 폴리마켓(Polymarket)도 민주당의 상·하원 장악 확률을 77%로 평가했다. 민주당의 하원 승리 관측은 94%, 상원 승리 관측은 77%로 전망됐다.

이번 중간선거에서 언론과 선거 전문가들도 민주당의 하원 승리를 유력하게 보고 있다. 다만 상원의 경우에는 막판 경합지가 7개주에서 11개로 늘어나는 공화당의 수성 여부에도 관심이 쏠리는 상황이다.

칼시와 폴리마켓 모두 민주당이 텍사스, 오하이오, 캔자스 등 공화당 강세 지역을 포함해 최소 53석을 확보할 것으로 예측하고 있다.

상원 다수당을 어느 당이 차지할지를 놓고 거래하는 시장의 누적 거래액은 이날 오전 기준 칼시 1억6900만달러 이상, 폴리마켓 약 1850만달러에 달했다.

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