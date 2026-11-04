카카오모빌리티, 육군과 드론·로봇 통합관제 기술 개발 협력

카카오모빌리티가 육군과 드론, 로봇, 무인차량을 통합 관리하는 기술 개발에 협력한다.

카카오모빌리티는 3일 충남 계룡시 육군본부에서 육군과 유·무인 복합 전투체계 통합관제 기술 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

육군본부 이경진 정책실장(왼쪽)과 카카오모빌리티 류긍선 대표(오른쪽)가 업무협약식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 카카오모빌리티 제공

카카오모빌리티는 차량 배차와 경로 탐색, 자율주행, 로봇 관제 기술을 군 작전에 활용할 계획이다. 여러 대의 드론과 로봇, 무인지상차량을 하나의 시스템으로 제어해 소수 인원이 다수의 무인장비를 운용할 수 있도록 하는 것이 목표다.

양측은 판교와 대전의 육군 인공지능 전환(AX) 거점에서 관련 기술을 시험하고 군 전용 인공지능(AI) 관제 시스템을 공동 연구하기로 했다. 카카오모빌리티의 차량 배차 기술을 활용한 육군 전용 배차 시스템과 애플리케이션 개발도 추진한다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 “축적한 기술 역량을 바탕으로 미래 전투체계 혁신을 지원하고 육군의 국방 피지컬 AI 경쟁력 확보에 힘을 보태겠다”고 말했다.

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