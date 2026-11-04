인천 ‘천원택배’ 집화·배송 일원화 속도

인천 소상공인의 물류비 부담을 줄이기 위해 지하철 역사를 거점으로 활용 중인 이른바 ‘천원택배’ 사업 서비스가 고도화된다. 인천시는 ‘소상공인 공동물류센터’의 기존 분리됐던 집화·운영 및 배송 체계를 일원화한다고 3일 밝혔다.



천원택배는 소량 택배 물량으로 배송업체와 개별 계약이 힘든 소상공인의 현실적 어려움을 해소하고자 시가 2024년 10월 시작했다. 지하철 역사 내 설치된 집화센터에 물품을 접수하면 서포터즈·배송기사에 이어 택배사와 연계되는 방식이다. 일반배송(무게 5㎏, 규격 합계 100㎝ 이하)은 건당 1000원이 든다.



올해 9월 말 기준 누적 배송 실적은 340만건을 넘어섰으며, 가입 업체 수도 1만곳에 달한다. 지역 취약계층의 일자리 창출에도 성과를 거두고 있다. 분류와 이동 업무를 담당하는 인력으로 어르신, 경력단절 여성 등이 채용된다.



이번 개선은 물류기업이 보유한 배송차량과 전산망, 고객센터 등 기존 인프라를 활용해 중복 비용을 줄이는 게 핵심이다. 물품이 움직이는 과정 전반에 대한 관리·책임 강화와 함께 운영 효율성 향상이 목적이다.



아울러 무인 집화시설과 이동형 차량 집화서비스를 도입해 당초 지하철 중심의 거점을 보완한다. 산업단지·전통시장·지식산업센터 같은 지하철 접근이 어려운 지역이 대상이다. 여기에 카드나 간편결제 등 편의성도 높여 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 개선해 나갈 예정이다.

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