美 그린트위드, 충북 반도체 투자 확대 논의

미국 첨단 엔지니어링 소재 기업 그린트위드의 메간 부러바흐 최고경영자(CEO)가 3일 충북도청을 찾아 이복원 경제부지사를 만나 반도체 산업 협력과 지역 투자 확대 방안을 논의했다.



충북도에 따르면 이번 면담은 그린트위드의 미국 외 생산거점 확대 계획과 중장기 사업전략, 오창공장의 역할 확대 방향을 듣고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 도는 향후 증설과 신사업 투자 수요에 대비해 용지 확보와 도 차원의 지원 가능 사항을 사전에 검토하고 있다.



그린트위드 오창공장은 2022년 투자를 시작해 2∼3년 전부터 가동에 들어갔으며 반도체 부품 수요가 급증하면서 증설이 필요한 상황이라고 충북도는 설명했다. 이에 그린트위드가 도에 공장 증설을 위한 협의를 요청했고 이날 건축 허가 등 증설 관련 사항이 오간 것으로 알려졌다. 부러바흐 CEO는 “충북은 반도체 산업과 첨단 제조업의 중요한 거점으로 높은 성장 잠재력이 있다”며 “지속적인 투자와 혁신으로 한국 반도체 산업의 경쟁력 향상과 지역 경제 발전에 기여하겠다”고 말했다.



도는 투자 협의가 구체화하는 대로 후속 지원 방안을 마련할 방침이다. 이 부지사는 그린트위드의 그간 투자와 지역 산업 기여를 높이 평가하며 “글로벌 첨단기업이 충북에서 안정적으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”는 뜻을 전했다.

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