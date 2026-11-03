사우디 아시안컵 2027년 연말로 연기

2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵이 중동 정세 불안으로 결국 개최 일정을 내년 연초에서 연말로 연기했다.



AFC는 3일 공식 홈페이지를 통해 “2027년 1월7일부터 2월5일까지 열릴 예정이었던 아시안컵을 2027년 12월23일부터 2028년 1월21일까지 개최하기로 했다”고 발표했다. 개최국 사우디에서 예멘 후티 반군의 공격으로 인한 정세 불안으로 대회의 정상 개최에 대한 우려가 커지며 대회 연기설이 꾸준히 제기돼 왔던 상황에서 결국 일정이 1년 가까이 미뤄지게 됐다.



AFC는 “현재 중동의 상황으로 인해 발생하는 중대한 물류상의 복잡성과 이동 차질 등 이례적인 상황을 고려해 일정 변경을 승인했다”고 설명했다.



새롭게 변경된 대회 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출돼 최종 승인을 받을 예정이다.



AFC는 “아시아 최고 권위의 국가대항전에 걸맞은 대회를 준비하기 위한 사우디 측의 헌신에 감사드린다”며 “일정 연기에 따른 영향을 최소화하고 성공적인 대회를 개최하기 위해 조직위 및 후원사, 방송 파트너 등 모든 관계자와 지속적으로 협력하겠다”고 강조했다.



아시안컵 개막이 연기됨에 따라 로베르트 모레노 임시 감독 체제로 운영 중인 한국 축구대표팀은 대회를 준비할 시간적 여유를 벌게 됐다.



모레노 임시 감독의 계약 기간은 이달까지다. 당초 내년 1월 개막 일정에 쫓겨 임시 감독의 계약이 그대로 연장될 가능성이 작지 않았으나, 대회가 연기되면서 대한축구협회의 차기 사령탑 인선 작업도 시간적 여유를 갖게 됐다.

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