정영학 '정진상 20억 요구' 진술 번복… "검사가 제시한 내용"

대장동 민간업자 정영학씨가 ‘정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장의 20억원 요구 사실을 들었다’는 취지의 과거 진술을 법정에서 번복했다.

정씨는 3일 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 정진상 전 더불어민주당 대표실 정무조정실장의 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의 사건에서 증인으로 출석해 이같이 말했다. 정씨는 그러면서 화천대유자산관리 대주주 김만배씨가 돈 문제로 화를 낸 사실은 기억하지만, 누가 얼마를 요구했는지 등 구체적인 내용은 기억나지 않는다고 주장했다.

정영학 회계사. 연합뉴스

재판부가 이에 “검찰 조사 당시 검찰 쪽에서 구체적인 내용을 제시하고 이런 것 같다고 답변한 것이냐”고 묻자 정씨는 “그렇다”고 답했다. 검찰이 당시 진술조서를 제시하며 “마치 녹취파일에서는 증인이 듣지 못한 내용을 검찰이 주입했다는 취지로 들린다”고 지적하자 정씨는 “그게 맞다”고 답했다.

정씨는 “당시 검사님께서 그렇게 이야기했고 녹음파일에 다 있으니 부인하지 말라고 했다”며 “하지만 아무리 파일을 들어봐도 해당 내용이 들리지 않는다”고 말했다. 이어 “김만배씨가 돈을 달라는 곳이 많다며 화를 낸 것은 맞지만, 누가 얼마를 요구했는지 등 구체적인 이야기는 하지 않았다”고 설명했다.

검찰(현 공소청)은 김씨가 대장동 개발사업 특혜 대가로 정 전 실장 등에게 개발이익 428억원을 나눠 갖기로 했고, 정 전 실장이 이 가운데 20억원을 김씨에게 직접 요구했다고 보고 있다.

앞서 정씨는 2021년 2월쯤 김씨가 자신에게 “정 전 실장으로부터 20억원을 요구받았다”고 말했다는 취지로 검찰에 진술했다. 2023년 4월 김용 전 민주연구원 부원장의 정치자금법 위반 사건 재판에서도 같은 취지로 법정에서 증언했다.

재판부는 다음 달 1일 정씨에 대한 증인신문을 이어가기로 했다.

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