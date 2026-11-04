포스코퓨처엠, 현대자동차그룹과 인조흑연 음극재 '맞손', 베트남 투자 탄력

포스코퓨처엠은 현대자동차그룹과 베트남 인조흑연 음극재 사업 투자 및 협력 방안을 논의하기로 했다고 3일 밝혔다.

포스코퓨처엠은 이날 현대차그룹과 베트남 인조흑연 음극재 사업 협력을 위한 투자의향서(LOI)를 체결했다.

포스코퓨처엠 베트남 인조흑연 음극재 공장 조감도. 포스코퓨처엠 제공

이에 따라 포스코퓨처엠이 추진 중인 베트남 인조흑연 음극재 사업에 현대차그룹은 1000억원 규모의 지분투자를 검토하고, 인조흑연 음극재 우선구매권 확보를 추진한다.

포스코그룹은 지난해 4월 현대자동차그룹과 미래 모빌리티 소재시장 선점을 위해 '철강 및 이차전지 분야의 상호 협력을 위한 업무협약'을 체결하고 글로벌 통상환경과 산업 패러다임 변화에 대응하기 위한 협력 방안을 지속 모색해왔다.

이번 투자의향서 체결로 포스코퓨처엠은 글로벌 생산시설 구축을 위한 탄탄한 기반을 확보하며 더욱 속도감 있게 건설을 추진한다.

현대차그룹은 우선구매권을 바탕으로 글로벌 시장에서 안정적인 배터리 소재 공급망을 구축할 것으로 기대된다. 양사는 전기차 요구 성능에 맞는 인조흑연 음극재 제품 선행 개발과 품질 평가도 협력해 나갈 계획이다.

인조흑연 음극재는 배터리 급속 충전 성능과 수명 향상에 유리한 소재다.

전기차의 성능이 고도화되는 추세에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 또한 미국의 PFE(금지외국기관) 요건 도입 및 유럽의 산업가속화법(IAA) 발표 등 글로벌 공급망 재편이 가속화되고 있어 공급망 다변화가 필요한 핵심 소재로 주목받고 있다.

이러한 시장 환경에서 포스코퓨처엠은 올해 약 3570억원을 투자해 베트남 타이응웬에 인조흑연 음극재 공장을 착공했다. 2028년 양산을 목표로 1단계 투자에 대한 고객사 수주 계약을 완료했으며, 현재 2단계 투자를 추진하고 있다.

포스코퓨처엠은 천연·인조흑연 음극재의 원료, 중간소재, 제품생산 전 과정에서 공급망 내재화를 추진하며 글로벌 완성차·배터리社의 공급망 다변화를 위한 대안으로 주목받고 있다.

앞서 지난해 7월 일본 메이저 배터리사와 천연흑연 음극재 공급계약을 체결하고, 같은해 10월과 올해 3월에는 글로벌 완성차사와 각각 6710억원의 천연흑연 음극재 공급계약과 약 1조149억원의 인조흑연 음극재 공급계약을 체결한 바 있다.

포스코그룹은 지난 7월 미래 성장전략을 발표하며 ▲산업자원(철강) ▲전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등) ▲에너지자원(LNG, 신재생에너지)을 아우르는 ‘트리플 코어(Triple-core)’ 체제를 구축하고, ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 도약하겠다는 비전을 제시한 바 있다.

포스코퓨처엠은 국내 유일의 양·음극재 공급사로서 각국의 무역규제에 대응할 수 있는 공급망 솔루션과 기술력을 기반으로 사업 경쟁력을 고도화하는 등 그룹 내 전략자원 핵심기업의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.

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