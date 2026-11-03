“삼성 이적하고 달라진 줄 알았더니...그냥 지난해 가을에만 잘 던진거였네” 삼성 ‘70억팔’ 최원태, 2이닝 5실점 ‘와르르’ [수원 KS 1차전]

[수원=남정훈 기자] 삼성으로 이적하고 달라진 게 아니고, 그냥 지난해가 이상하게 잘 던진건가 보다. 삼성의 ‘70억팔’ 우완 최원태가 한국시리즈 1차전 1회부터 난타를 당하며 3실점했다.

3일 경기 수원KT위즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 경기, 1이닝 2실점한 삼성 선발 최원태가 더그아웃으로 향하고 있다. 뉴스1

최원태는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈(KS, 7전4승제) 1차전에 선발 등판해 1회에만 3실점하며 경기 자체를 어렵게 만들었다.

삼성으로선 1차전 선발을 최원태로 낼 수밖에 없었다. KIA와의 플레이오프가 5차전까지 가는 혈투로 치러지면서 4,5차전에 크리스 페덱-아리엘 후라도로 이어지는 ‘외인 원투펀치’를 냈고, 자연히 KS 1차전은 최원태를 써야했다.

그러나 최원태는 플레이오프 3차전에 선발 등판해 1.2이닝 3피안타 1볼넷 2실점으로 무너지며 조기 강판을 당했다.

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‘이번엔 다르겠지’라는 마음으로 박진만 감독은 최원태를 1차전 선발로 냈지만, 그 기대는 1회에 와르르 무너졌다.

KT 톱타자 최원준에게 초구 직구에 중전 안타를 맞은 게 신호탄이었다. 2번 김민혁을 3구 삼진으로 처리하며 안정을 되찾는 듯 했지만, 3번 안현민과의 승부부터 다시 흔들렸다. 초구 투심 패스트볼이 안현민 몸쪽 위로 빠졌고, 그 사이 최원준은 2루 도루를 했다. 여기에 2구째 투심도 비슷한 코스로 빠지면서 최원준은 3루까지 갔다. 공짜로 3루까지 간 셈이다. 안현민까지 볼넷으로 내보내면서 1사 1,3루 위기에 몰렸다.

힐리어드 상대로는 0B-2S의 유리한 볼카운트를 선점했다. 그러나 이날 150km을 찍은 자신의 포심의 구위를 맹신한 탓일까. 3구째 포심이 가운데 높은 코스에 몰렸고, 힐리어드는 이를 밀어쳐 좌중간을 가르는 2타점 2루타로 연결했다. 2-0.

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김현수를 우익수 뜬공으로 잡아내며 2사 3루가 됐지만, 김상수가 2루수 방면 정타를 때려냈다. 류지혁은 이를 몸으로 막아내긴 했지만, 공을 떨어뜨리며 김상수를 잡아내지 못해 3-0까지 벌어졌다. 허경민과는 7구 승부 끝에 포수 파울 플라이로 잡아내며 길었던 1회를 마쳤다.

2회는 삼자범퇴로 처리하며 안정을 되찾나 했지만, 3회 김민혁에게 펜스 직격 2루타를 맞은 뒤 안현민에게 투런포를 허용했다. 5실점 후에야 삼성 벤치가 움직였다. 이미 경기는 KT쪽으로 많이 기울었다. 최원태의 어깨에 1차전은 힘 한 번 써보지도 못하고 패할 위기에 처한 삼성이다.

최원태는 지난해 삼성으로 이적하기 전, 히어로즈와 LG에서 뛰던 시절엔 가을만 되면 고개를 숙이던 남자였다. 2016년부터 2024년까지 포스트시즌 18경기에서 1패 1세이브 3홀드 평균자책점 11.16에 그쳤다.

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그러나 지난해 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 4년 최대 70억원의 거액을 받고 삼성으로 옮긴 후 180도 달라졌다. 지난해 삼성의 ‘원투펀치’인 아리엘 후라도와 원태인이 NC와의 와일드카드 결정전에 선발로 나서느라 SSG와 준PO 1차전 선발 등판의 중책을 맡았던 최원태는 그날 6이닝 무실점 완벽투로 그간 가을만 되면 약했던 이미지를 씻어냈다. 이후 한화와의 PO 2차전에서도 7이닝 1실점으로 잇달아 선발승을 거두며 길었던 ‘가을 울렁증’을 털어냈다.

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다만 이번 가을에서 또 다시 부진을 거듭하면서 달라진 게 아니라 지난해 가을이 ‘이상하게’ 잘 던졌음이 지금까지는 증명되는 모양새다.

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