현대차, 일부 연구개발 조직 외부 AI 사용 중단…보안성 재검토

현대자동차가 자율주행과 로보틱스 분야 일부 연구개발(R&D) 조직에서 외부 생성형 인공지능(AI) 서비스 이용을 중단했다. 핵심 기술의 외부 유출 가능성을 차단하기 위해 AI 활용 방식과 보안 체계를 재점검하는 조치다.

3일 자동차업계에 따르면 현대차는 지난달 말부터 국가핵심기술을 취급하는 일부 연구개발 조직의 챗GPT와 클로드 등 외부 AI 서비스 이용을 제한하고 있다. 자율주행과 로보틱스, 미래기술 개발 관련 부서가 대상에 포함된 것으로 알려졌다.

서울 서초구 양재동 현대차 본사. 연합뉴스

현대차는 그동안 외부 AI 서비스에 직접 접속하는 것은 제한했지만 사내 생성형 AI 플랫폼인 ‘에이치챗(H Chat)’을 통한 이용은 허용해 왔다. 이번 조치로 해당 조직에서는 에이치챗을 통한 외부 AI 서비스 이용도 중단됐다.

다만 구글의 ‘젬마’처럼 사내 인프라에 직접 설치해 운영할 수 있는 일부 AI 모델은 계속 사용할 수 있다. 설계 정보와 소스코드 등 민감한 연구개발 자료가 외부 서버로 전송될 가능성을 차단하기 위한 조치로 풀이된다. 현대차는 일부 직원의 웹서비스 접속 비밀번호를 강제로 변경하는 등 보안 강화 조치도 시행한 것으로 전해졌다.

외부 AI 서비스가 소프트웨어 개발과 기술문서 분석에 활용되는 만큼 이번 조치로 연구개발 업무의 효율성이 떨어질 수 있다는 우려도 나온다.

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