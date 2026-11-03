고흥군·사천시, ‘우주항공복합도시 특별법’ 연내 조속 제정 촉구

전남광주 고흥군이 경남 사천시와 손을 잡고 대한민국 우주항공산업의 도약과 국가균형발전을 뒷받침할 ‘우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법’(우주항공복합도시 특별법)의 조속한 국회 통과를 촉구하고 나섰다.

고흥군은 오는 9일 국회의사당 앞에서 고흥군과 사천시 주민, 단체장, 지방의회 의원 등 500여 명이 참석한 가운데 ‘우주항공복합도시 특별법 제정 촉구 대규모 상경 결의대회’를 개최한다고 3일 밝혔다.

고흥군청 전경. 고흥군 제공

이번 결의대회는 문금주·서천호 국회의원이 대표 발의하고 여야 의원 41명이 공동 발의한 특별법의 국회 통과를 촉구하고, 양 지자체의 강력한 결집 의지를 국회와 정부에 전달하기 위해 마련됐다.

현장에서는 각 지자체의 염원이 담긴 서명부를 국회에 직접 전달하고 피켓 퍼포먼스를 펼치며 범국민적 공감대 확산에 나설 계획이다.

공영민 고흥군수는 “우주항공산업은 대한민국의 미래 100년을 책임질 전략산업이자 지방소멸 위기를 극복할 국가균형발전의 핵심 축”이라며 “고흥과 사천이 상생 발전하고 글로벌 우주강국으로 도약할 수 있도록 국회에서 특별법이 조속히 통과될 때까지 사천시와 긴밀히 연대해 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 고흥군은 우주항공복합도시 건설에 대비해 기본계획 수립 용역에 착수하는 등 구체적인 청사진을 그리고 교육·문화·산업이 조화되는 정주 여건 마련의 기틀을 다져 나갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지