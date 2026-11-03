농협 강원본부, 취약계층 겨울나기 돕는다…김장김치 4t 나눔

농협중앙회 강원본부가 겨울철을 앞두고 도내 취약계층을 위한 대규모 사랑의 김장김치 나눔 행사를 개최했다.

농협 강원본부는 3일 강원 춘천시 원평팜스테이마을에서 도내 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 사랑의 김장김치 담그기 및 나눔 행사를 열었다고 밝혔다.

3일 강원 춘천시 사북면 원평팜스테이마을에서 열린 2026년 강원농협 사랑의 김장 김치 나눔 행사 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이날 봉사 현장에는 김병용 농협 강원본부장과 전성열 춘천시지부장, 김재호 신북농협 조합장, 곽노진 농촌지원단장, 손재선 고향주부모임 강원도지회장, 안정미 농가주부모임 강원도연합회장을 비롯해 임직원 및 봉사자 80여 명이 참석해 김장김치를 담갔다.

봉사자들은 지역 농산물로 직접 김장 양념을 버무리고 포장하며 이웃 사랑의 의미를 다졌으며, 추운 날씨 속에서도 화기애애한 분위기 속에 행사가 진행됐다.

이날 정성껏 준비한 김장김치 4000kg은 춘천 관내 주요 복지시설과 강원도 내 18개 시군 농촌 지역 취약계층 가정에 일괄 전달될 예정이다.

김병용 농협 강원본부장은 "정성껏 담근 김장김치가 우리 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 작은 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 농심천심의 가치를 실천하고 지역사회에 온기를 전하는 나눔 활동을 지속 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

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