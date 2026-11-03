판소리와 재즈의 만남…남원서 ‘그루브 in 판소리’ 공연

전북 남원시는 오는 6일 오후 7시 청아원에서 ‘그루브 in 판소리’ 공연을 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 공연은 ‘국악 신동’으로 이름을 알린 소리꾼 유태평양과 국내 정상급 재즈 음악들로 구성된 한웅원밴드가 함께 꾸민다. 두 팀은 ‘사철가’와 ‘새타령’ 등 대표 판소리에 역동적인 재즈 선율을 입혀 전통음악의 서사와 재즈의 자유로운 리듬이 어우러지는 무대를 선보인다.

유태평양은 여섯 살이던 1998년 판소리 ‘흥보가’를 3시간30분 동안 완창해 주목받았으며, 국립창극단 주연으로 활동하며 다양한 장르의 음악가들과 협업을 이어가고 있다.

공연을 기획한 한웅원은 밴드 리더이자 드러머, 프로듀서로 2017년 국립극장 여우락페스티벌 음악감독과 2018년 평창동계올림픽 개·폐막식 음악 조감독, 국립창극단 작품 ‘베니스의 상인들’ 음악감독 등을 맡았다.

이날 공연에서는 판소리의 재해석뿐 아니라 유태평양이 KBS ‘불후의 명곡’에서 선보인 ‘풍문으로 들었소’를 비롯해 스탠더드 재즈와 팝, 영화·드라마 삽입곡(OST) 등을 새로운 편곡으로 들려준다.

관람은 초등학생 이상 가능하며, 관람료는 전석 1만원으로, 남원시민과 누리시민은 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

남원시 관계자는 “더 많은 시민이 일상 속에서 공연예술의 즐거움을 누릴 수 있도록 다양한 작품을 지속적으로 유치할 계획”이라고 말했다.

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