수요일 아침 내륙 짙은 안개… 늦은 오후 제주부터 가을비

수요일인 4일 아침 내륙 곳곳에 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 늦은 오후에는 제주를 시작으로 가을비가 내리기 시작해 목요일인 5일 전국으로 확대되겠다.



해가 지고 기온이 하강하면서 3일 늦은 밤부터 4일 오전까지 경기남부동부와 강원중·남부내륙, 충청내륙, 전북내륙, 경북내륙이 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개로 덮이겠다.

짙은 안개 발생으로 인한 서행 운행을 안내하고 있는 모습. 연합뉴스

나머지 지역(동해안 제외)에도 가시거리 1㎞ 미만 안개가 끼겠다.



강과 호수, 골짜기 주변은 안개가 특히 짙겠으니, 지날 때 각별히 조심해야 한다.



4일 기온은 아침 최저 3∼11도, 낮 최고 15∼19도로 예보됐다.



중부지방 내륙지역을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·광주 8도와 18도, 인천 9도와 18도, 대전·울산 7도와 18도, 대구 6도와 17도, 부산 11도와 19도다.



남해상에 저기압이 지나가면서 4∼5일 전국에 비가 올 전망이다.



저기압이 서해남부해상에서 다가옴에 따라 비는 늦은 오후 제주에서 시작해 5일 새벽 인천·경기남부·강원남부내륙·충청·남부지방, 같은 날 오전 나머지 중부지방으로 확대되는 양상을 보이겠다.



이번 비는 대부분 지역에서 5일 오후 그치겠으나, 제주에서는 5일 밤까지 이어지겠다.



예상 강수량은 제주산지·중산간 20∼60㎜, 광주·전남·부산·울산·경남·제주(산지·중산간 제외) 10∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 충청·대구·경북·울릉도·독도 5∼20㎜, 강원남부내륙·강원남부산지 5∼10㎜, 수도권·서해5도·강원도(강원남부내륙·강원남부산지 제외) 5㎜ 안팎이다.

<연합>

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