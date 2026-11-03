與, 조작기소 특검법 이르면 5일 본회의 처리

더불어민주당이 윤석열정부 시절 검찰의 조작기소 의혹을 규명하기 위한 이른바 ‘조작기소 특검법안’을 당론으로 채택하고 처리에 속도를 내고 있다. 4일 국회 법제사법위원회에 법안을 상정하고 이르면 5일 본회의 처리까지 추진할 가능성을 열어뒀다. 민주당은 논란이 된 특검의 공소취소 권한을 삭제하는 방향으로 법안을 수정할 방침이다. 국민의힘은 “민주당이 드디어 이재명 대통령 공소취소를 위한 악마의 발톱을 드러냈다”며 강하게 반발했다. 필리버스터(무제한 토론)를 비롯한 모든 가용수단을 동원해 저지하겠다는 입장이다.



3일 민주당에 따르면 법사위는 4일 오전 전체회의에 조작기소 특검법을 상정한 뒤 오후에 법안심사제1소위원회를 열고 법안 심사에 나설 계획이다. 이주희 원내대변인은 5일 본회의 상정 여부를 묻는 질문에 “가능성으로 따지면 있다고밖에는 말씀드릴 수 없다”며 “의원총회에서 당 의원 총의를 모으는 시간이 필요해 확정하긴 어렵다”고 말했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽 두번째는 김민석 민주당 대표. 뉴시스

민주당 법사위 내부에서는 소위원회 심사를 지체하지 않고 전체회의에서 조속히 의결해 본회의로 넘겨야 한다는 강경론이 힘을 얻고 있는 것으로 알려졌다. 조작기소 특검법 처리를 더 이상 늦춰서는 안 된다는 기류가 자리 잡고 있다.



당초 이 법안은 지난 4월 천준호 원내운영수석부대표의 대표발의로 국회에 제출됐다. 특검법에 명시된 수사대상은 △대장동 개발비리 의혹 △위례신도시 개발비리 의혹 △김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 △쌍방울 대북송금 △통계 조작 등 12가지 사건이다.



법안 발의 직후에는 당내에서 즉각 처리하자는 목소리가 높았지만, 6·3 지방선거를 앞두고 법안에 포함된 ‘공소취소 권한’ 조항을 둘러싼 논란이 걸림돌이 됐다. 야당의 ‘방탄 입법’ 프레임에 휘말려 역풍을 맞을 수 있다는 우려가 커지자 당시 지도부가 법안 처리를 지방선거 이후로 미루며 숨 고르기에 들어갔다. 그러나 지방선거가 끝나고 정기국회가 반환점을 돈 상황에서 연내 매듭 기류가 확고해졌다.

당내에서는 내년 4월 재보선과 2028년 총선 대비에 전념해야 하는 상황에서 이 문제가 해를 넘기면 국정동력이 분산되고 정치적 소모전이 장기화할 수 있다는 판단도 나온다.

이 대통령이 지난 9월 기자회견 등을 통해 공소취소 권한 관련 조항을 삭제해 달라고 국회에 요청한 것도 여당의 정치적 부담을 덜어줬다. 이 대통령은 “불필요하게 공소취소 논란이 발생하지 않게 조치해 달라”며 기존 기소사건의 이송·처분 관련 조항을 빼고 진상규명에 힘써 달라는 뜻을 밝혔다.

민주당은 이에 따라 별도 법안을 발의하는 대신 기존 법안에서 공소취소 권한 조항을 삭제하는 수정안을 마련할 방침이다. 조작기소 의혹의 진상규명과 관련자 처벌에 특검의 역할을 집중해 ‘이 대통령 공소취소를 위한 빌드업’이라는 야당의 공격 빌미를 차단하겠다는 포석이다.

김민석 더불어민주당 대표가 3일 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 자리하고 있다. 왼쪽부터 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원. 뉴시스

다만 당내에서도 특검법 세부 내용을 둘러싼 의견 조율이 계속되고 있다. 현재 발의된 원안의 수사대상 12개 사건이 지나치게 방대한 탓에 특검이 성과를 내는 데 한계가 있다는 지적도 나온다. 민주당 법사위 관계자는 “특검법에 백화점식으로 수사대상을 전부 나열해놓으면 수사 동력이 분산되고, 이슈를 부각하기 어려워서 특검이 활약하는 데 제한이 생긴다”며 “대장동이나 대북송금 등 검찰의 핵심 표적수사 사건 위주로 대상을 압축하면, 수사 실효성도 커지고 특검 수사 기간도 늘어지지 않을 것”이라고 말했다.

국민의힘은 공소취소 권한 조항을 삭제하더라도 특검을 통해 재판 결과를 뒤집으려는 본질은 바뀌지 않았다며 총력 저지 태세에 돌입했다.

법사위 야당 간사인 국민의힘 박형수 의원은 이날 국회에서 열린 국정감사 국민보고대회에서 “민주당이 드디어 이 대통령 공소취소를 위한 악마의 발톱을 드러냈다”며 “서영교 법사위원장이 내일(4일) 법사위 전체회의에 공소취소 특검 법안을 상정하겠다고 일방적으로 통보해 왔다”고 말했다.

박 의원은 법사위 의사일정 결정 절차를 문제 삼으며 “국회법은 위원회의 의사일정을 위원장이 간사와 협의해 정하도록 하고 있음에도 서 위원장은 국회법 위반을 반복 지시하고 있다”며 “대법원 내부 지침 위반의 사유로 대법원장 탄핵까지 들먹이는 민주당 법사위원장이 정작 자신은 국회법을 헌신짝처럼 내던지고 있는 것”이라고 주장했다.

국민의힘 정점식 원내대표(오른쪽)와 국회 법제사법위원회 야당 간사인 박형수 의원이 3일 국회에서 열린 국정감사 국민보고 대회에 참석해 대화하고 있다. 연합뉴스

박 의원은 전날 이 대통령의 예산안 시정연설을 거론하며 “낮에는 본회의장에서 협치 쇼를 하고 밤에는 뒤에서 대통령 죄 없애기를 꺼내 든 것”이라며 “국회를 방문한 이 대통령으로부터 하명이라도 받은 것이냐”고 따져 물었다.

정점식 원내대표도 전날 의원총회에서 여당이 추진하는 특검법에 대해 “민주당이 추천하고 대통령이 임명한 특검으로 대통령의 5개 재판에 대해 조작기소라는 결론을 미리 내려놓고 그 결론대로 만들어 내라는 ‘하명수사 특검’”이라며 “무도한 공소취소 쿠데타를 저지하기 위해 하나 되어 맞서 싸워야 한다”고 강조했다.

국민의힘은 법사위 전체회의에서 법안 상정의 부당함을 따지며 안건조정위원회 회부 요구 등 가능한 전략을 총동원할 계획이다. 민주당이 본회의에 조작기소 특검법 상정을 강행할 경우 즉각 필리버스터에 돌입해 대대적인 여론전에 나설 방침이다.

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