이틀 만에… 北 집속탄두 또 시험

북한이 지난달 31일 탄도미사일용 집속탄두 시험에 이어 전날 순항미사일 탑재 집속탄두 시험을 실시, 광역 살상력과 정밀 타격 능력을 과시했다.

북한의 전략순항미사일이 지상에서 발사되어 해안 섬에 있는 가상 표적을 타격하면서 화염과 연기가 치솟고 있다. 북한 조선중앙통신은 3일 전략순항미사일 산포전투부(집속탄두) 위력평가시험과 수직타격비행특성시험이 전날 진행됐다고 보도하면서 관련 사진을 공개했다.조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 3일 미사일총국이 전날 전략순항미사일 산포전투부 위력평가시험과 수직타격비행특성시험을 진행했다고 보도했다. 미사일총국 산하 전투부연구소는 “순항미싸일에 장착된 중형산포전투부로 5∼6정보(약 5∼6㏊)의 표적 구역을 초강력밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증하였다”고 주장했다. 미사일총국 순항미사일체계연구소는 “순항미싸일의 말기기동 특성을 향상시킴으로써 대상물에 대한 수직타격 능력을 완성하였다”고 밝혔다. 북한 발표대로라면 대략 축구장 7개 면적을 타격할 수 있는 셈이다. 해당 미사일은 화살 계열 순항미사일로 추정된다.



북한의 시험 결과 발표에 대해 군은 “북한의 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.

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