경호원 신원까지 노출… 靑, 보안관리 도마 [대통령 정보 유출 파장]

대통령 부부를 비롯한 정부 고위인사들의 개인정보가 외부로 유출돼 수개월간 온라인에 노출된 사실이 드러나면서, 청와대와 정부의 보안관리 체계에 심각한 허점이 있다는 비판이 제기됐다. 특히 국가원수의 안전과 직결된 경호 인력의 신원까지 장기간 노출됐다는 점에서 단순한 개인정보 유출을 넘어 정부의 보안관리 체계 전반에 대한 의문이 커지고 있다.

3일 정부에 따르면 대통령 전용기인 ‘공군 1호기’ 탑승자 168명의 개인정보가 외부 사이트에 게시됐다. 이재명 대통령 부부와 정부 고위인사, 청와대·외교부 직원, 경호관, 출입기자단 등의 이름·소속·직책과 생년월일, 여권번호·발급일·만료일 등이 포함됐다. 통상 신원이 공개되지 않는 근접 경호관과 검식관 등의 정보까지 노출됐다.

서울 종로구 정부서울청사에서 바라본 청와대 모습. 유희태 기자

자료가 게시된 시점은 6월 2일로, 대통령의 유럽 순방 출발 일주일 전이었다. 경호 인력의 신원이 순방 전부터 공개된 셈이다. 이들 정보가 악용됐다면 신원 추적이나 사칭 등 2차 피해는 물론 대통령 경호에도 위협이 될 수 있었다는 지적이다.



민감한 정보가 5개월간 노출되는 동안 보안관리 체계가 제대로 작동했는지도 의문이다. 청와대는 언론 보도에 앞서 유출을 인지해 대응했다고 밝혔지만 최초 인지 시점은 공개하지 않았다. 언제 사고를 파악했는지에 따라 장기간 탐지하지 못한 것인지, 인지한 뒤 조치가 늦어진 것인지 판단이 달라질 수 있다.



청와대가 자신들도 유출 피해자라는 점을 먼저 강조한 것을 두고도 비판이 나온다. 청와대는 자신들과 경호처가 유출 주체가 아닌 대상이며, 청와대에서 자료가 나간 것은 아니라고 밝혔다. 그러나 직접 자료를 유출하지 않았다는 사실과 대통령 순방 정보의 관리·감독 책임은 별개다. 청와대가 유출 주체가 아니라는 해명에 앞서 보안관리 허점을 설명했어야 한다는 지적이다.



대통령 순방에는 청와대와 경호처, 외교부 등 여러 기관이 관여한다. 외교부가 보안문서로 관리한다는 명단이 외부 사이트에 올라가기까지 접근 권한과 기관 간 자료 공유, 외부 반출 통제에 어떤 문제가 있었는지 따져봐야 한다. 청와대는 자료 삭제를 완료하고 추가 유포 정황도 없다고 밝혔지만, 노출 기간에 제3자가 정보를 확보했을 가능성까지 배제할 수는 없다.



청와대는 이날 순방 보안관리 체계를 전면 점검하고 재발 방지책을 마련하겠다고 밝혔다. 다만 사후 대책 못지않게 정보가 외부에 노출된 경위와 장기간 이를 차단하지 못한 원인, 관리 책임을 명확히 밝히는 일이 필요하다는 지적이 나온다.

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