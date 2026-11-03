서울∼양평고속도로 ‘최적 노선’ 재추진

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨 일가의 특혜 의혹으로 3년 넘게 중단됐던 서울~양평고속도로 사업과 관련해 정부가 최적 노선 선정을 위한 신규 타당성 조사에 나선다.



국토교통부는 4일 서울~양평고속도로 신규 타당성 조사 착수보고회를 개최한다고 3일 밝혔다.



도로·교통·환경분야 민간 전문가와 지방정부 관계자 등으로 구성된 민관 협의체가 참여한다. 신규 타당성 조사는 기존 조사 결과에 구애받지 않고 관련 자료와 사업 여건을 원점에서 전면 재검토하는 방식으로 진행된다. 도로 전문기관이 장래 교통수요와 기술적 타당성, 경제적 효과, 환경·사회적 영향 등을 종합적으로 분석해 내년 하반기까지 최적 노선안을 마련할 예정이다.



서울~양평고속도로는 경기 하남시와 양평군을 연결하는 총연장 27㎞, 왕복 4차로 고속도로를 신설하는 사업이다. 수도권 동북부의 교통혼잡을 완화하고 지역 간 접근성을 개선하기 위해 추진됐으나, 2023년 종점 변경을 둘러싼 특혜 의혹이 불거지면서 사업이 전면 중단됐다.



당시 국토부가 예비타당성 조사를 통과한 경기 양평군 양서면 대신 강상면을 종점으로 검토한 사실이 알려지면서 논란이 확산됐다. 변경된 종점 인근에 김씨 일가 소유의 토지가 있다는 게 알려지면서 김씨 일가에 특혜를 주기 위한 노선변경 아니냐는 의혹이 제기됐다. 국토부가 교통량 분산과 환경적 영향 등을 고려한 대안 검토였다고 해명했음에도 논란이 확산하자 그해 7월 원희룡 국토부 장관은 사업 백지화를 선언했다.



사업 중단이 장기화하면서 해당 지역 주민을 중심으로 교통 불편 해소와 사업 정상화를 요구하는 목소리가 이어졌고, 정부는 지난 3월 사업 재개 방침을 밝혔다.

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