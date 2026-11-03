온실가스 예산에 ‘환자식 연구’ 끼워넣은 농식품부

농림축산식품부가 내년도 온실가스 감축사업에 환자식과 고령친화식품, 김치 발효 관리 기술 등 온실감축과 무관한 연구과제를 포함시켜 국회예산정책처의 지적을 받았다. 온실가스 감축과의 관련성이 적거나 성과관리가 부실하다는 지적을 받은 사업은 총 4개로, 내년 감축예산만 1000억원에 육박한다.



3일 예정처의 ‘2027년도 온실가스감축인지 예산서 분석’ 보고서에 따르면, 예정처는 농식품부의 내년도 온실가스 감축 관련 사업 중 ‘고부가가치 식품기술 개발’ 등 총 4개 사업을 지적했다. 이 중 고부가가치 식품기술 개발사업의 6개 연구과제는 온실가스 감축과 무관한 것으로 판단했다. 지적받은 4개 사업의 내년 감축예산은 총 978억원에 달한다.

농림축산식품부가 내년도 온실가스 감축사업에 환자식과 고령친화식품, 김치 발효 관리 기술 등 온실감축과 무관한 연구과제를 포함시켜 국회예산정책처의 지적을 받았다. 사진은 정부세종청사 농림축산식품부 전경. 연합뉴스

먼저 고부가가치 식품기술 개발사업(R&D)은 내년 예산안 400억원 가운데 ‘미래혁신식품’(171억원)과 ‘글로벌 푸드테크 공동연구’(23억원) 등 194억원이 온실가스 감축 예산으로 분류됐다. 이 사업은 K-푸드 핵심기술 경쟁력 확보와 식품 산업화 기술 개발을 지원한다. 예정처는 “온실가스 감축과 관련되지 않은 과제의 개수가 다수 발견돼 목표를 달성하는 데 어려움이 있어 보인다”고 지적했다.



구체적으로 미래혁신식품과 관련된 ‘미래대응식품’ 분야 과제에서 △인지기능 장애 개선을 위한 식단 및 복합 식품군 개발 △중증 환자 식욕저하 방지를 위한 이미·이취 저감 식품 개발 △특수 고령 친화 영양식품의 연화·물성 유지 기술개발 등 3개 과제를 온실가스 감축과 관련되지 않은 것으로 판단했다.



글로벌 푸드테크 공동연구와 관련된 ‘차세대 식품가공’ 분야에서도 △AI 기반 디지털 김치 발효 관리 및 실시간 계측 시스템 개발 △기능성 식품소재의 대량생산을 위한 저단계 정제 기반 소재화 기술 개발 △냉해동 안정성이 확보된 쌀가공식품을 위한 차세대 취반 공정기술 개발 등 3개 과제를 온실가스 감축과 관련성이 높아 보이지 않는다고 평가했다.



가축분뇨처리지원사업은 가축분뇨 에너지화와 자원화, 축산 악취 개선 등을 지원하는 사업이다. 내년 예산안 624억원 전액이 온실가스 감축예산으로, 농식품부 감축사업 가운데 규모가 가장 크다. 이 중 △축산 악취 개선(158억원) △자연순환농업 활성화(110억원) 등 감축량을 수치로 산정하기 어려운 정성사업이 384억원(61.5%)에 달한다. 예정처는 농식품부가 이 사업 전체를 ‘정량사업’으로 분류했다고 지적하며 “지난해 같은 문제를 지적했지만, 올해 지적사항이 번영되지 않았다”고 꼬집었다.

스마트팜 실증단지(지원) 사업은 김제·상주·고흥·밀양 등 스마트팜 혁신밸리 4곳에 입주한 기업의 실증비용을 지원하는 사업으로, 내년 예산안 20억원 전액이 감축예산으로 잡혔다. 하지만 사업목적은 △농업 경쟁력 제고 △기술혁신 창출이고, 성과지표도 ‘기업의 실증장비 활용 건수’다. 예정처는 “감축에 기여하는 실증대상과 그 기여 경로를 구체화하고, 이를 근거로 대상사업에 포함한 이유를 설명할 필요가 있다”고 했다.



축사시설현대화사업은 자유무역협정(FTA) 시장개방에 대응해 축사와 축산시설을 현대화하는 사업으로, 내년 예산안 324억원 중 ‘축산분야 ICT 융복합 확산’(141억원)이 감축예산으로 분류됐다. 그러나 사업목적은 축산농가 경쟁력 제고이고, 감축효과 설명은 ICT 장비 보급이 사료 투입 최적화를 통해 ‘온실가스 배출 저감에 간접적으로 기여한다’였다. 예정처는 “전체 사업목적과 감축 관련 내역사업의 관계를 명확히 할 필요가 있는 사례”로 꼽았다.



지적받은 4개 사업 가운데 가축분뇨처리지원을 제외한 3개 사업(감축예산 354억원)은 온실가스를 얼마나 줄이는지 감축량조차 제시되지 않았다. 예정처는 “감축이 주된 목적이 아닌 사업은 일반적인 사업설명만으로 감축과의 관련성을 파악하기 어렵다”며 “사업별로 온실가스 감축목표와 대상사업 선정 사유를 명시하도록 제도를 보완해야 한다”고 제안했다.

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