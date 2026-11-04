[이코노 브리핑] 신협, 年 최고 7% ‘동행사랑적금’ 출시 외

신협, 年 최고 7% ‘동행사랑적금’ 출시

신협중앙회는 금융 취약계층을 대상으로 최고 연 7.0% 금리의 ‘동행사랑적금’을 출시한다고 3일 밝혔다. 총 2만 계좌를 한정 판매하며, 기본금리 연 3.3%에 우대조건 충족 시 최대 3.7%포인트를 더해 연 7.0%의 금리를 제공한다. 가입 대상은 기초생활수급자, 장애인, 자립 준비 청년 등 금융 취약계층이다. 가입 기간은 12개월로, 월 5만∼20만원을 납입할 수 있다.

우리은행, 공급망 금융 대출상품 선봬

우리은행이 발주에서 납품 전까지 생산자금 가뭄을 겪는 판매기업을 위해 공급망 금융 대출상품을 출시한다고 3일 밝혔다. 그동안 판매기업은 발주받은 뒤 납품 전까지 자금 지원 없이 원재료비·인건비 등 생산자금을 먼저 투입해야 했다. 우리은행은 기업 간 실제 발주정보와 신용보증기금의 ‘서플라이-원’ 보증을 결합해 총 2000억원 규모로 중소기업 생산자금을 지원한다.

금감원, NH농협銀에 ‘기관경고’ 중징계

금융감독원이 허위 자료를 제출해 검사를 방해한 혐의 등으로 NH농협은행에 중징계인 ‘기관경고’ 조치를 내렸다고 3일 밝혔다. 지난해 ‘자금세탁방지업무(AML) 전반에 대한 수시검사’에서 고객확인 내역 등을 조작해 자료를 제출했다는 이유다. 검사반이 요청한 ‘제3자 고객확인 내역’도 임의 누락한 것으로 조사됐다. 검사반이 농협은행의 AML 업무 실태를 제대로 확인할 수 없도록 AML 및 통합업무 시스템 권한을 재정비해 시스템 접근권을 제한했다는 혐의도 받는다. 직원에 대해서는 감봉, 견책, 주의 등도 통보했다.

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