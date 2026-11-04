애플 폴더블폰 등판 후… ‘Z폴드8’ 더 팔렸다

애플의 첫 폴더블폰 ‘아이폰 듀오’ 출시 이후 삼성전자의 주력 폴더블폰인 갤럭시Z 폴드8(사진)의 판매가 20% 이상 증가한 것으로 나타났다. 아이폰 듀오가 ‘크랙게이트’로 소비자들의 신뢰를 잃으면서 폴더블폰 수요가 갤럭시Z 폴드8으로 이동한 결과다.



3일 이동통신업계에 따르면 지난달 23일 아이폰 듀오 출시 직후 1주일(10월 23~29일)간 갤럭시Z 폴드8 판매량은 직전 1주일(10월 16~22일)에 비해 20% 이상 늘었다. 고급 스마트폰 시장을 양분하는 삼성전자와 애플이 폴더블폰 시장에서도 경쟁하는 만큼 갤럭시Z 폴드8의 구매도 줄어들 것이란 당초 전망과 반대의 결과다.



지난달 아이폰 듀오의 글로벌 출시 직후 기기를 접을 때 내부 힌지(경첩) 중앙 지지대를 중심으로 화면이 갈라지거나 하얀 선이 생겼다는 경험담이 이어졌다. 이른바 크랙게이트다. 논란 직후 애플은 디스플레이 결함을 인정하고 무상교체 조치를 발표했다.



하지만 갤럭시Z 폴드8와 100만원 이상 차이가 나는 아이폰 듀오의 신뢰도가 타격을 입으면서 아이폰 듀오를 구매하려던 사용자들이 갤럭시Z 폴드8로 선회한 것으로 보인다. 아이폰 듀오와 갤럭시Z 폴드8는 사양을 보면 화면 크기는 비슷하지만 가격과 휴대성에서 차이가 난다. 256GB(기가바이트) 기준 갤럭시Z 폴드8 출고가는 227만8100원, 아이폰 듀오는 329만원이다.



여기에 삼성전자가 8세대에 걸쳐 축적된 힌지 기술력과 내구성, 갤럭시 인공지능(AI) 기반의 사용 경험도 소비자들의 선택을 이끌었다.



삼성전자는 판촉에도 속도를 내고 있다. 지난달 종료 예정이었던 ‘뉴 갤럭시 AI 구독클럽’ 가입을 이달까지로 연장했다.

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