김효주·야마시타 “스윙 여왕, 나야 나”

2026 미국여자프로골프(LPGA) 투어 가을 ‘아시안 스윙’의 마지막 대회에서 김효주(롯데)와 야마시타 미유(일본)가 한국과 일본의 자존심 대결을 펼친다. 무대는 5일부터 8일까지 일본 이바라키현 다이헤이요 클럽 미노리 코스(파72)에서 열리는 LPGA 토토 재팬 클래식(총상금 210만달러)이다.

2026 미국여자프로골프(LPGA) 투어 가을 ‘아시안 스윙’의 마지막 대회에서 김효주(롯데)와 야마시타 미유(일본)가 한국과 일본의 자존심 대결을 펼친다. 사진은 김효주.

이번 대회는 78명(LPGA 투어 43명·JLPGA 투어 35명)의 선수가 출전해 컷오프 없이 우승 상금 31만5000달러를 놓고 겨룬다. 토토 재팬 클래식에 나서는 한국 선수들은 LPGA 투어 7명(김효주·이미향·전인지·황유민·강민지·주수빈·고진영)과 JLPGA 투어 2명(신지애·이민영)을 합쳐 모두 9명이다. 무엇보다 한국 선수들은 올 시즌 가을 아시안 스윙에서 아직 승리 소식을 전하지 못했다. 이 아쉬움을 털어낼 선봉엔 세계랭킹 6위 김효주가 나선다. 김효주는 지난 3월 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십에서 잇달아 우승한 뒤 6월 다우 챔피언십과 8월 FM 챔피언십에서 두 차례 준우승하는 등 좀처럼 승수를 쌓지 못하고 있다. 그래서 이번 대회에서 시즌 3승과 개인 통산 10승 달성을 노린다.

이번 시즌 3승을 추가하며 통산 5승을 쌓은 야마시타 미유.

여기에 맞서 일본에선 지난해 LPGA 무대에 데뷔해 2승을 따낸 뒤 이번 시즌 3승을 추가하며 통산 5승을 쌓은 야마시타가 직전 메이뱅크 챔피언십 우승의 기세를 안방에서 이어가겠다는 자세다. 특히 야마시타가 정상에 오르면 넬리 코르다(미국), 지노 티띠꾼(태국·이상 4승)과 함께 다승 공동 1위로 올라선다. 또한 코르다와 유해란이 최소 라운드 기준을 충족하지 못하게 된 상황이어서 야마시타는 최저 타수상(베어 트로피)도 확정할 수 있다.

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