제주헬스케어타운 10년 만에 재시동

지난 10여년 동안 의료관광단지 조성 사업이 정체된 제주헬스케어타운이 제모습을 갖춘다.



제주국제자유도시개발센터(JDC)는 녹지제주헬스케어타운유한회사(녹지제주) 소유의 서귀포시 동홍·토평동 일원 9개 사업부지(20만4917㎡)와 미준공 건축물 2개 동에 대해 1480억원 규모의 ‘제주헬스케어타운 자산양수도 계약’을 체결했다고 3일 밝혔다.



계약에 따라 녹지제주는 인수대금 중 50% 이상을 잔여 사업부지(웰니스몰 7개소, 3만8225㎡)에 재투자한다. 공사 재개를 위해 현장 안전점검에 착수한다. 현장 운영에 필요한 직원 신규 채용을 진행하며 2027년 상반기 재착공과 2029년 완공을 목표로 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.



JDC 역시 자산 매입에 그치지 않고 실질적인 단지 정상화를 꾀한다. 계약 체결 직후 단지 정비작업에 돌입하며, 2027년부터 개발계획 변경 및 인허가 절차를 진행한다. 특히 미준공 상태인 힐링스파이럴호텔의 구체적인 사업 추진 방향을 수립하는 등 실효성 있는 후속 조치를 이어간다는 방침이다.



제주헬스케어타운은 153만9339㎡에 총사업비 1조5966억원을 들여 의료관광단지를 조성하는 대규모 개발사업이다. 최대 투자자인 녹지그룹은 녹지제주를 통해 1조원 투자를 약속하고 2014년 개발에 나섰으나 자금난으로 2017년 공사가 전면 중단됐다.



녹지국제병원을 둘러싼 영리병원 개설 논란은 법정 소송으로 번졌다. 제주도가 외국인으로 환자를 제한해 병원 개설을 허가한 것에 불복해 녹지 측이 여러 개의 행정소송을 제기했으나 제주도가 최종 승소했다.

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