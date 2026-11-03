충남대·공주대 통합 재시동… 기존 통합안에 이행보장안 마련해 재투표

충남대학교와 공주대학교 통합이 재추진된다.

3일 충남대에 따르면 지난달 29일 학무회의에서 충남대-공주대 통합신청서 제출 재추진을 의결했다. 학무회의는 총장과 부총장단, 각 대학장 및 처·국장, 주요 사업단장 등 33명으로 구성된 대학 운영 종합 심의기구이다.

충남대(왼쪽)과 공주대 정문. 충남대·공주대 제공

재투표는 기존 통합신청서로 진행한다. 다만 ‘통합 과정에 대한 정보 부재’가 학부생들이 반대한 결정적 요인이었던만큼 이같은 우려를 해소하기 위해 보완책으로 통합신청서를 구체화할 수 있는 이행보장안을 별도로 마련한다. 충남대 측은 통합신청서와 이행보장안을 함께 제시해 구성원들의 뜻을 물을 예정이다.

이행보장안에는 학과의 현행 유지, 교원·직원·조교의 신분과 근무지, 졸업장과 입학전형 이행 기준 및 절차 등이 담긴다. 또 총장이 바뀌더라도 구성원의 권익을 보호할 수 있도록 주요 합의사항을 학칙 등 관련 규정에 명문화하는 제도적 장치를 마련한다. 교수와 직원·조교·학생 등 구성원이 합의사항의 이행 여부를 확인하고 점검할 수 있는 기구도 구성한다.

앞서 지난 8월 양 대학이 마련한 대학통합 이행합의서에는 통합 대학의 교명은 ‘충남대학교’로 법적 대표주소는 대전에 두기로 했다. 단과대학의 물리적 이전은 없고 희망하는 학과의 현행 체제를 유지한다. 신입생은 캠퍼스별로 분리 모집하고 직원의 캠퍼스 간 인사 이동도 강제하지 않는다.

충남대는 지난 9월 통합신청서에 대한 투표에서 찬성 46.58%, 반대 53.42%로 통합에 제동이 걸렸다. 찬성 과반에 3.42%포인트 모자랐는데 학부생 90.71%에 달하는 반대가 결정적이었다.

충남대는 구성원들이 통합 과정 정보 부재에 대해 불신과 강한 불만을 제기하자 통합신청서 부결 이후 25차례 간담회와 지난달 23일 대토론회를 열어 의견 수렴에 들어갔다.

통합신청서 재투표가 결정되면서 관련 절차는 신속히 진행된다.

충남대는 4∼5일 통합분과위원회와 다음주 통합위원회를 열어 통합신청서 재투표안을 결정할 방침이다. 최종적으로는 양 대학 총장이 위원장인 통합추진위원회에서 합의해 신청서를 교육부에 제출한다.

통합신청서 제출 기한은 연말이지만 관련 절차를 마치려면 늦어도 이달 중·하순에는 재투표를 마쳐야 한다.

순천대와 목포대 통합에서도 한쪽이 부결된 뒤 기존 통합신청서 안으로 재투표를 거쳐 동의를 얻은 전례가 있다.

충남대와 공주대의 통합이 최종 무산되면 통합을 전제로 선정된 ‘글로컬대학30’ 사업이 취소되는 등 관련 사업 중단 여파는 클 것으로 전망된다.

충남대가 통합신청서를 12월 31일까지 제출하지 못하면 글로컬대학30 사업비 516억원(국비 430억원·지방비 86억원)이 감액되고 내년 2월28일까지도 제출하지 못하면 사업이 중단돼 이미 지급된 123억8000만원도 환수된다. 국립대학육성사업 지원금 60억원 감액은 물론 2027년부터 2029년까지 3년간 연 100억원 규모로 계획한 학생 장학 확대 방안도 재검토가 불가피하다고 학교 측은 설명했다.

김정겸 총장은 전날 구성원에게 보내는 서한에서 “지난 9월 투표 결과를 무겁게 받아들이고 있다”며 “다만 판단의 전제가 실질적으로 달라졌다면 구성원 여러분께 다시 뜻을 여쭙는 것도 민주적 의사결정의 과정이 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

김 총장은 그러면서 “오히려 달라진 상황을 여쭙지 않고 대학본부가 혼자 결정하는 것이어야 말로 구성원 여러분의 뜻을 가볍게 여기는 일일 것”이라며 “투표의 방식과 일정 등은 구성원들의 의견을 충분히 청취해 결정하겠다”고 말했다.

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