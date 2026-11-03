사과·라면 맛보고 불꽃쇼까지…경북, 11월 5색 축제 릴레이

경북도는 4~21일 청송·구미·울진·포항 등 4개 시군에서 사과·라면·수산물·해병대·불꽃쇼를 주제로 한 5개 축제를 개최한다고 3일 밝혔다.

먼저 ‘제20회 청송사과축제’는 4~8일 현비암 일원에서 열린다. ‘지금 청송 사과로 물들다’를 주제로 청송사과 전시·판매와 문화공연이 펼쳐진다. 사과 쌓기와 껍질 길게 깎기, 당도 맞히기로 구성된 사과올림픽, 사과난타, 황금사과 찾기 등 참여형 프로그램도 풍성하다. 청송사과 꽃줄엮기 전국대회와 제20회 개최를 기념하는 블랙이글스 에어쇼도 볼거릴르 더한다.

포항국제불빛축제. 경북도 제공

‘제5회 구미라면축제’는 6~8일 구미역 일원에서 만날 수 있다. 국내 대표 라면 생산시설이 있는 구미의 산업적 특색을 관광자원으로 발전시킨 축제다.

축제장에는 다양한 라면 요리를 맛볼 수 있는 라면 레스토랑과 면·스프·토핑을 조합해 나만의 라면을 만드는 프로그램을 운영한다. 세계 13개국 참가자가 요리 솜씨를 겨루는 글로벌 라면 챌린지도 빼놓을 수 없다.

같은 기간 ‘제6회 울진 죽변항 수산물축제’가 죽변항 일원에서 열린다. ‘가자 죽변항 먹자 수산물’을 주제로 청정 동해의 신선한 수산물을 맛볼 수 있다. 맨손 활어잡기와 수산물 즉석경매, 해체쇼, 화합의 물회 퍼포먼스가 이어진다. 어선 퍼레이드와 바다공방 체험를 즐길 수 있다.

해병대의 역사와 문화를 알리는 포항 해병대문화축제는 14~15일 해병의거리와 해병대 제1사단 일원에서 펼쳐진다. 평소 접하기 어려운 군부대를 개방해 장갑차 탑승과 군 장비 전시, 전투체력 체험을 제공한다. 한·미 해병대가 함께하는 민·관·군 화합행진과 군악대·의장대 시범, 서바이벌 게임, 미션 랠리도 운영한다.

‘제22회 포항국제불빛축제’는 19~21일까지 영일대해수욕장 일원에서 개최한다. 21일에는 국내외 불꽃 연출팀이 참여하는 국제불꽃쇼가 영일만의 밤하늘을 밝힌다. 건물 외벽에 LED 조명·영상·프로젝션을 활용해 빛과 영상을 연출하는 미디어파사드와 시민 참여형 야간 퍼레이드인 나이트 카니발 등 야간 콘텐츠도 선보인다.

이철우 도지사는 “사과와 라면, 수산물 등 경북의 우수한 먹거리를 세계인의 밥상에 올리고 지역 고유의 멋과 흥을 더해 K-관광의 매력을 세계에 알리겠다”며 “지역마다 가진 특색을 경쟁력 있는 관광상품으로 발전시켜 경북을 다시 찾고 싶은 관광지로 만들겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지