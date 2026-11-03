KOVACA, 2026 디지털미디어테크쇼 공동관 운영

한국AI실감메타버스콘텐츠협회(KOVACA)는 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 2홀에서 열리는 ‘2026 디지털미디어테크쇼(DMTS)’에서 KOVACA 공동관을 운영하고, 회원사와 뉴콘텐츠기업지원센터 지원기업 총 13개사의 전시 참가와 판로개척을 지원한다고 3일 밝혔다.

이번 공동관은 신기술융합콘텐츠기업의 판로개척과 비즈니스 협력 확대에 중점을 둔다. KOVACA는 참가기업의 기술과 제품·서비스를 소개하고, 국내외 바이어·투자자와의 상담 및 교류를 지원한다. 이를 통해 신규 수요처와 협력 파트너를 발굴하고, 구매·협업·투자 등 구체적인 사업 기회로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

이와 함께 콘텐츠기업의 역량과 성장 기반을 분석하는 기업진단·성과분석 체계 ‘K-CONIX’를 시범 운영한다. 이번 전시회에서는 관람객의 유입, 체험 참여 현황과 만족도 등 현장 데이터를 수집·분석해 콘텐츠의 이용자 반응과 현장 성과를 파악하고, 기업별 강점과 개선 과제를 도출할 계획이다.

현장검증 결과는 기업의 기술·사업화 역량 및 사업성과와 함께 분석해 기업별 진단·분석보고서로 제공할 예정이다. 참가기업은 이를 통해 자사의 역량과 콘텐츠 성과를 종합적으로 파악하고, 향후 콘텐츠 고도화와 사업화 방향을 구체화하는 데 활용할 수 있다. 또한 비즈니스 상담부터 후속 협의·계약까지의 진행 현황도 체계적으로 관리해 전시 이후의 거래·협력 성과를 지속적으로 점검할 방침이다.

윤상규 KOVACA 협회장은 “기업의 시장 진출을 위해서는 새로운 수요처를 발굴하는 동시에, 실제 이용자 반응을 콘텐츠 개선에 반영하는 과정이 중요하다”며 “공동관의 비즈니스 지원과 K-CONIX의 현장 실증을 연계해 참가기업의 판로 확대와 콘텐츠 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편 고양특례시가 주최하고 킨텍스가 주관하는 디지털미디어테크쇼는 인공지능(AI), 확장현실(XR), 디지털콘텐츠, 미디어테크 등 관련 기술과 제품을 선보이는 전문 전시회다.

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