삼성 9연승 이끈 케렘 칸터, 프로농구 1라운드 MVP…개인 첫 수상

프로농구 서울 삼성의 개막 9연승을 이끈 케렘 칸터가 2026~2027시즌 프로농구 첫 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 출입 기자단 투표로 진행된 2026~2027 KCC 프로농구 1라운드 MVP 투표에서 칸터가 유효 투표 101표 가운데 85표를 얻어 수상의 영예를 안았다고 3일 밝혔다. 개인 통산 첫 라운드 MVP 수상이다.

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 출입 기자단 투표로 진행된 2026~2027 KCC 프로농구 1라운드 MVP 투표에서 케렘 칸터가 유효 투표 101표 가운데 85표를 얻어 수상의 영예를 안았다고 3일 밝혔다. KBL 제공

칸터는 1라운드 9경기에 모두 출전해 평균 36분49초를 소화하며 경기당 26.8점, 10.7리바운드, 2.7어시스트를 기록했다. 평균 출전 시간과 득점 부문에서 모두 리그 1위에 올랐고, 팀 전체 득점의 34.7%를 책임지며 삼성 공격의 핵심 역할을 했다. 상대 수비의 파울을 끌어내는 능력도 돋보였다. 경기당 7.2개의 파울을 유도해 리그 최다를 기록했다.

칸터의 활약을 앞세운 삼성은 KBL 최초로 1라운드 전승을 달성했다. 개막 이후 9경기를 모두 승리로 장식하며 역대 최다 개막 연승 기록도 새로 썼고, 1라운드를 단독 선두로 마쳤다.

삼성 소속 선수가 라운드 MVP에 오른 것은 2017~2018시즌 2라운드 리카르도 라틀리프(현 라건아) 이후 약 9시즌 만이다.

칸터에게는 기념 트로피와 상금 200만원이 수여된다. 유니폼과 키링 등 라운드 MVP 기념 상품도 출시될 예정이다.

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