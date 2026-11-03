한전 빅스포 4일 김대중센터서 개막···국내외 198개 기업 참여

한국전력이 주최하는 빛가람 국제전력기술엑스포(BIXPO·빅스포)가 올해는 4∼6일 전남광주통합특별시 서구 김대중컨벤션센터에서 열린다.

‘혁신과 가능성의 만남’ 주제로 열리는 올해 빅스포에는 국내외 198개 기업이 참여하고 에너지 리더스 서밋과 KEPCO R&D 컨퍼런스 등 46개 세션이 진행된다.

올해 가장 눈에 띄는 변화는 스타트업 투자관 신설이다. 에너지·전력, AI, 친환경 소재, 스마트산업 등 4개 분야 유망기업 100개사와 투자사 39개사가 참여한다.

한국전력이 주최하는 빛가람 국제전력기술엑스포(BIXPO·빅스포)가 4일부터 전남광주통합특별시 서구 김대중컨벤션센터에서 열린다.

스타트업 타운에서는 40개 기업의 투자유치 발표와 일대일 투자상담이 진행될 예정이다. 한전은 이를 통해 BIXPO를 혁신기술을 가진 기업이 투자자와 만나고 새로운 시장을 개척할 수 있는 글로벌 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다.

올해 11회째인 빅스포는 국내 대표 에너지·전력 분야 국제행사로 자리매김했다. 2015년 한전의 나주 빛가람혁신도시 이전을 계기로 시작한 빅스포는 전력기술 전시를 중심으로 출발했으나 4차 산업혁명과 디지털 전환, 탄소중립, 에너지 안보, 인공지능(AI) 등 시대별 에너지산업의 핵심 의제를 다루는 국제행사로 외연을 넓혀왔다.

국내 기업의 해외 시장 진출과 수출 상담, 기술이전, 투자유치 등을 지원하면서 단순한 전시회를 넘어 에너지산업의 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 발전했다는 평가다.

빅스포는 2015년 광주 김대중컨벤션센터에서 처음으로 개최된 후 같은 장소에서 지속되고 있다.

첫 행사에는 114개 기업이 참여해 370개 부스를 운영했으며 25개국에서 관계자들이 참석했다. 관람객은 약 3만명으로 집계됐다. 당시 주제는 ‘전력기술의 미래로 가는 길’이었다.

한전은 빛가람혁신도시와 에너지밸리를 중심으로 전력·에너지산업의 새로운 성장 기반을 구축하고 국내 전력기술과 기업의 해외 진출을 지원한다는 구상을 빅스포를 통해 제시해 주목받았다.

빅스포는 매년 개최를 이어오다 2023년 한 차례 행사가 취소됐다. 한전의 대규모 재무위기와 자구노력이 진행되면서 비용 절감을 위해 행사를 열지 않기로 결정해서다.

빅스포가 개최된 이후 취소된 것은 2023년이 처음이었다. 그러나 2024년 ‘에너지 미래로 향하는 여정’을 주제로 행사를 다시 개최하면서 국제 전력기술 엑스포의 명맥을 이어갔다.

2025년은 빅스포가 10주년을 맞은 의미 있는 해였다. ‘에너지로 연결하다’를 주제로 열린 행사에는 국내외 기업과 기관 등이 참여했고 41개 전문 컨퍼런스가 진행됐다.

2025년 빅스포에서 주목할 부분은 직류(DC) 전력망이 미래 전력산업의 핵심 기술 가운데 하나로 집중 조명됐다는 점이다. 한전 전력연구원은 에너지 전환 시대를 선도하기 위한 연구개발 전략에서 DC 전력망 대전환을 주요 기술 전략으로 제시했다.

이는 태양광·풍력 등 재생에너지 확대와 함께 데이터센터, 전기차, 배터리, 에너지저장장치(ESS) 등 직류 기반의 전력 생산·소비 설비가 증가하는 상황에서 기존 교류(AC) 중심 전력망의 효율을 높이고 새로운 전력수요에 대응하기 위한 전략이다.

당시 빅스포에서는 초고압직류송전(HVDC)부터 중전압직류(MVDC), 저압직류(LVDC)에 이르는 직류 전력망 기술이 폭넓게 다뤄졌다.

지역 산업계 관계자는 “한전이 주최하는 빅스포는 세계 에너지산업의 흐름을 지역에서 확인하고 국내 기업들이 해외 시장으로 나아갈 기회를 제공하는 행사”라며 “빛가람혁신도시와 에너지밸리의 인프라를 적극 활용해 기술 실증과 사업화, 투자유치까지 연결한다면 지역경제 활성화와 에너지산업 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

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