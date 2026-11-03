SNT다이내믹스, 국내 방산 최초 미국 ‘CMMC 레벨 2’ 인증 획득

대한민국 방산기업인 SNT다이내믹스가 국내 방산 업계 최초로 미국 정부가 공인하는 최고 수준의 사이버보안 인증을 획득하며 글로벌 시장 공략에 강력한 발판을 마련했다.

SNT다이내믹스는 미국 정부 전쟁부가 공인하는 ‘CMMC(사이버보안 성숙도 모델 인증) 레벨 2’를 최종 획득했다고 3일 밝혔다.

SNT다이내믹스 창원 본사 전경. SNT다이내믹스 제공

‘CMMC’는 미국 정부가 글로벌 방산 공급망 전반의 핵심 기술정보를 보호하고 고도화되는 사이버 위협을 철저히 통제하기 위해 도/입한 강력한 보안 인증 제도다.

특히 미 전쟁부는 향후 방산 MRO(유지·보수·정비) 및 양산 시장 공급 계약을 체결할 때 ‘CMMC 레벨 2’ 인증 획득을 필수 조건으로 적용할 예정이어서 이번 성과는 해외 진출을 위한 핵심 열쇠로 평가받는다.

SNT다이내믹스는 이번 인증을 위해 창원 본사를 비롯해 기술연구소, 생산시설 등 전 영역에 걸쳐 핵심기술 보호, 접근 통제, 실시간 사이버 위협 대응 체계 등 사이버보안 거버넌스를 글로벌 최고 수준으로 끌어올렸다.

이를 바탕으로 미 정부의 110여개 보안 통제 항목과 320여개 세부 평가 목표에 대한 엄격한 현장 실사와 기술 검증을 완벽하게 통과해 냈다.

앞서 SNT다이내믹스는 2024년 6월 국내 방산기업 최초로 ‘CMMC 레벨 1’을 획득한 데 이어 이번에 레벨 2까지 거머쥐며 미 국방 공급망 내에서 독보적인 보안 역량을 입증했다.

아울러 올해 4월에는 정보보호최고책임자(CISO) 정기열 이사가 CMMC 평가·인증 총괄 핵심 전문자격인 ‘Lead CCA’를 취득하는 등 사내 보안 역량을 탄탄히 다져왔다.

정기열 이사는 “이번 국내 방산기업 최초 CMMC 레벨 2 인증 획득은 우리 회사의 방산 기술보호 역량과 사이버보안 체계가 세계 최고 수준임을 입증한 쾌거”라며 “이를 발판 삼아 2030년 글로벌 TOP 엔지니어링 기업으로 도약하고, 전 세계 미군 및 NATO 등 선진 방산 시장의 MRO 및 양산 공급망 진입에 더욱 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

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