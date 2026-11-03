학교서 배운 심폐소생술로 아버지 되살린 중학생

“아빠가 숨을 잘 못 쉬어요!”

눈앞에서 아버지가 갑자기 쓰러지자 중학생 아들은 다급히 119에 신고했다. 당황한 상황에서도 학교에서 배운 심폐소생술을 떠올린 아들은 119의 안내에 따라 작은 두 손을 모아 가슴압박을 시작했다. 멈췄던 아버지의 심장이 다시 뛰었다.

전북 전주의 한 아파트에서 40대 가장이 갑작스럽게 호흡 곤란 증세를 보이다 의식을 잃고 심정지 상태에 빠지자 119구급상황관리센터 요원이 아들에게 화상전화를 걸어 그림과 영상으로 심폐소생술을 안내하고 있다. 전북도소방본부 제공

전북소방본부는 지난달 18일 오후 7시51분쯤 전주시 덕진구의 한 아파트에서 발생한 40대 남성 심정지 사고에서 환자의 자발 순환이 회복됐다고 3일 밝혔다.

당시 아버지가 호흡곤란을 보이자 아들은 119에 신고했지만, 당황한 나머지 아파트 동호수를 정확히 설명하지 못했다. 신고 접수 요원은 환자의 아내에게 연락해 주소와 현관 비밀번호를 확인한 뒤 출동대에 전달했다.

이후 아버지가 의식을 잃고 심정지 상태에 빠지자 아들은 심폐소생술에 나섰다. 119구급상황관리센터는 영상통화를 연결해 가슴압박 속도와 방법을 안내하고, 그림과 영상으로 응급처치를 도왔다.

신고 7분 만인 오후 7시58분쯤 현장에 도착한 구급대는 심폐소생술과 제세동, 기도 확보, 약물 투여 등 전문 응급처치를 했다. 그 결과 환자의 자발 순환이 회복됐고, 구급대는 환자를 인근 병원으로 이송했다.

아들의 초기 대응에 신고 접수 요원의 정확한 위치 확인, 구급상황관리센터의 실시간 안내, 현장 구급대의 전문 처치가 더해진 결과다. 특히, 아이가 학교에서 배운 심폐소생술이 실제 생명을 구하는 데 중요한 역할을 했다.

질병관리청 급성심장정지조사에 따르면 일반인이 심폐소생술을 시행하면 생존율은 15.3%로, 시행하지 않은 경우의 5.6%보다 2.7배가량 높았다.

환자의 가족은 당시의 긴박했던 순간을 떠올리며 가족의 생명을 지킬 수 있도록 도와준 119에 감사의 마음을 전했다.

진형민 전북소방본부장은 “학교에서 배운 심폐소생술을 실제 상황에서 실천한 아들의 용기와 119의 신속하고 체계적인 대응이 만들어낸 소중한 결과”라며 “심정지 환자의 생존을 위해서는 최초 발견자의 신속한 심폐소생술이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지