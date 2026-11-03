레고랜드·씨라이프, 수험생 응원 할인 프로모션

레고랜드와 씨라이프가 손잡고 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들에게 그 동안의 수고와 노력을 격려하고 응원의 메시지를 전하기 위한 특별 할인 프로모션을 펼친다.

우선 씨라이프 코엑스 아쿠아리움(이하 코엑스 아쿠아리움) 및 씨라이프 부산 아쿠아리움(이하 부산 아쿠아리움)은 수학능력시험 당일인 19일부터 12월 18일까지 한 달간 수험생 본인에게 1일 입장권 50% 할인 혜택을 제공한다.

레고랜드 수험생 할인 포스터. 레고랜드 제공

코엑스 아쿠아리움 할인가 1만7500원(정가 3만5000원) 또는 부산 아쿠아리움 할인가 1만6000원(정가 3만2000원) 우대를 받고 각각 입장해 바닷속 다채로운 해양생물을 바라보며 모처럼의 반가운 여유를 만끽하면서 추억을 아로새길 수 있다.

수험표 특전은 입장 후 관람 중에도 계속된다. 코엑스 아쿠아리움에서는 시설 내 식음료 및 기념품 구입 시 전 품목 20% 할인, 부산 아쿠아리움에서는 기념품 구입 시 전 품목 10% 할인 혜택이 제공된다.

두 곳 모두 인기 캐릭터 도라에몽 IP를 활용한 콜라보레이션 캠페인 ‘도라에몽과 함께하는 아쿠아리움 바다 탐험’이 12월 13일까지 이어진다.

인기 캐릭터 등장인물들로 충실하게 장식된 주요 전시 공간을 둘러보고 무작위 한정판 도라에몽 스티커 하나를 전원 획득할 수 있는 스탬프 투어를 즐길 수 있다. 도라에몽 봉제인형 및 도라에몽풍 십자 모양 문어 한정 키링, 랜덤 캔뱃지 등 마음에 드는 굿즈도 구매할 수 있다.

레고랜드 코리아 리조트(이하 레고랜드)도 수험생 우대 할인에 동참한다. 수능 다음 날인 20일부터 12월 18일까지 한 달간 모든 운영일에 ‘고생했수능’ 프로모션을 펼쳐 수험생 본인에게는 1일 입장권 40% 할인 혜택을, 동반인에게는 최대 3인까지 30% 할인 혜택을 제공한다.

레고랜드 파크 전역의 식음료 매장 및 기념품 상점에서도 10% 할인 우대가 적용된다.

레고랜드와 씨라이프가 운영하는 이번 수험생 특별 할인 프로모션은 별도 예약 없이 현장 입장 게이트에서 2027학년도 수능시험 수험표를 인증하고 혜택을 받을 수 있다.

레고랜드 관계자는 "이번 수험생 특별 프로모션에 대한 자세한 내용은 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 씨라이프 부산 아쿠아리움 공식 SNS 채널과 레고랜드 코리아 리조트 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지