레고랜드·씨라이프, 수험생 응원 할인 프로모션

레고랜드와 씨라이프가 손잡고 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들에게 그 동안의 수고와 노력을 격려하고 응원의 메시지를 전하기 위한 특별 할인 프로모션을 펼친다.
우선 씨라이프 코엑스 아쿠아리움(이하 코엑스 아쿠아리움) 및 씨라이프 부산 아쿠아리움(이하 부산 아쿠아리움)은 수학능력시험 당일인 19일부터 12월 18일까지 한 달간 수험생 본인에게 1일 입장권 50% 할인 혜택을 제공한다.
코엑스 아쿠아리움 할인가 1만7500원(정가 3만5000원) 또는 부산 아쿠아리움 할인가 1만6000원(정가 3만2000원) 우대를 받고 각각 입장해 바닷속 다채로운 해양생물을 바라보며 모처럼의 반가운 여유를 만끽하면서 추억을 아로새길 수 있다.
수험표 특전은 입장 후 관람 중에도 계속된다. 코엑스 아쿠아리움에서는 시설 내 식음료 및 기념품 구입 시 전 품목 20% 할인, 부산 아쿠아리움에서는 기념품 구입 시 전 품목 10% 할인 혜택이 제공된다.
두 곳 모두 인기 캐릭터 도라에몽 IP를 활용한 콜라보레이션 캠페인 ‘도라에몽과 함께하는 아쿠아리움 바다 탐험’이 12월 13일까지 이어진다.
인기 캐릭터 등장인물들로 충실하게 장식된 주요 전시 공간을 둘러보고 무작위 한정판 도라에몽 스티커 하나를 전원 획득할 수 있는 스탬프 투어를 즐길 수 있다. 도라에몽 봉제인형 및 도라에몽풍 십자 모양 문어 한정 키링, 랜덤 캔뱃지 등 마음에 드는 굿즈도 구매할 수 있다.
레고랜드 코리아 리조트(이하 레고랜드)도 수험생 우대 할인에 동참한다. 수능 다음 날인 20일부터 12월 18일까지 한 달간 모든 운영일에 ‘고생했수능’ 프로모션을 펼쳐 수험생 본인에게는 1일 입장권 40% 할인 혜택을, 동반인에게는 최대 3인까지 30% 할인 혜택을 제공한다.
레고랜드 파크 전역의 식음료 매장 및 기념품 상점에서도 10% 할인 우대가 적용된다.
레고랜드와 씨라이프가 운영하는 이번 수험생 특별 할인 프로모션은 별도 예약 없이 현장 입장 게이트에서 2027학년도 수능시험 수험표를 인증하고 혜택을 받을 수 있다.
레고랜드 관계자는 "이번 수험생 특별 프로모션에 대한 자세한 내용은 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 씨라이프 부산 아쿠아리움 공식 SNS 채널과 레고랜드 코리아 리조트 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다"고 말했다.
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