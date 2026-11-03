김구라 아들 그리, 결정사서 동년배 상위 0.1%…父 기반도 영향

방송인 김구라의 아들이자 래퍼 겸 방송인 그리(본명 김동현)가 결혼정보회사에서 동년배 남성 기준 상위 0.1%라는 평가를 받았다. 본인의 경제력과 부동산 보유 현황에 더해 아버지 김구라의 경제적 기반도 긍정적인 평가에 영향을 미쳤다.

지난달 30일 그리의 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘결정사 다녀왔습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 그리는 여자친구의 허락을 받고 결혼정보회사를 방문했다며 “너무 좋은 것들만 보면서 지내다 보니 현실을 직시하고 싶어서 찾아왔다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처

상담 과정에서 그리는 자신의 경제 상황을 공개했다. 그는 “과거 수입이 많았을 때 연간 2억~3억원 정도를 벌었을 것으로 생각한다”고 밝혔다. 다만 지난해에는 군 복무 중이었고, 올해 전역한 만큼 최근 수입은 많지 않다고 설명했다.

부동산도 공개했다. 그리는 경기 구리에 30평대 아파트를 마련했다며, 해당 주택은 부모에게 증여받은 것이 아니라 대출을 받아 직접 구입한 것이라고 강조했다. 현금과 주식 등을 포함한 유동 자산은 수천만원 수준이라고 덧붙였다.

결혼할 때 부모의 경제적 지원을 받을 수 있느냐는 질문에는 “내 입으로 말하는 게 이상하다”면서도 “아버지는 그렇게 생각하지 않을 수 있지만, 있을 것 같다”고 답했다.

이어 아버지 김구라의 재산 규모를 묻는 질문에는 50억~100억원 또는 100억~300억원 구간을 선택했다. 정확한 금액을 알고 있는 것은 아니지만, 오랫동안 방송 활동을 했고 경제 관련 유튜브 채널도 운영하는 만큼 자산 관리를 잘했을 것이라고 추측했다.

유튜브 채널 ‘김그리’ 캡처

상담 결과 그리는 동년배 남성 가운데 상위 0.1%에 해당한다는 평가를 받았다. 결혼정보회사 대표는 부모의 경제적 기반 역시 그리의 중요한 장점이라고 설명했다.

그리는 어린 시절 어려웠던 가정 형편도 언급했다. 그는 “베란다가 내 방이었다. 정말 작은 베란다에서 놀았는데 아버지가 그 모습을 보면서 얼마나 짠하게 여겼는지 모른다”고 회상했다. 이어 “아버지가 열심히 사셨고 나는 운 좋게 이렇게 된 거다. 효도하겠다”고 말했다.

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