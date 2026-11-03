한강변부터 신촌, 정동길까지…서울 야경 맛집 가볼까?

서대문구 창천근린공원 바람산 노을·야경 정원. 서울시

한강 다리 아래 수변공간부터 신촌의 전망대, 도심 속 하천과 숲길, 근대 건축물이 늘어선 정동길까지 서울 곳곳이 새로운 야경명소로 탈바꿈한다.

서울시가 지역의 자연·역사·문화자원을 활용해 시민들이 밤에도 즐길 수 있는 공간 조성에 나섰기 때문이다.

서울시는 ‘2026 서울별빛명소’ 10곳을 선정했다고 3일 밝혔다.

선정지는 ▲동작구 흑석수변길 ▲서대문구 창천근린공원 바람산 ▲강남구 양재천 메타세쿼이아길 ▲관악구 별빛내린천 ▲성북구 성북천 바람쉼터 ▲노원구 화랑대철도공원 ▲중랑구 용마산 스카이워크 ▲송파구 석촌호수 ▲동대문구 배봉산 ▲중구 정동길이다.

동작구 흑석수변길. 서울시

서울시는 대상지별로 최대 10억원 이내의 사업비를 지원하고, 행정절차가 마무리되는 곳부터 순차적으로 조성에 착수할 예정이다.

이번 공모에는 21개 자치구에서 27개 사업이 접수됐다. 서울시는 서류심사와 현장평가를 거쳐 10개 자치구의 사업을 최종 선정했다.

이번 사업은 단순히 조명 시설을 설치하는 데 그치지 않고 야간경관과 문화·여가 콘텐츠를 주변 상권과 연계해 지역의 야간 체류와 소비를 늘리는 데 초점을 맞췄다.

한강변을 활용하는 흑석수변길에는 올림픽대로 교량 아래 미디어아트와 경관조명을 설치한다. 한강을 바라볼 수 있는 휴게공간과 무장애 산책로, 러닝트랙도 조성한다. 강 건너 노들섬 야경과 인근 흑리단길·흑석시장도 연계해 방문객이 주변 상권까지 찾도록 할 계획이다.

신촌 바람산은 노후한 풍차와 전망데크를 정비해 노을과 도심 야경을 감상할 수 있는 전망공간으로 바꾼다. 양재천 메타세쿼이아길에는 자연경관과 어울리는 조명과 포토존을 마련하고 인근 도곡동 카페거리와 연결한다.

성북구 성북천 바람쉼터. 서울시

하천을 활용한 야간 콘텐츠도 확충한다. 관악구 별빛내린천에는 빛 콘텐츠와 버스킹 공간을 조성하고, 성북구 성북천 바람쉼터에는 미디어 글라스와 경관조명을 설치한다.

노원구 화랑대철도공원에는 옛 철길의 정취를 살린 조명길을 조성한다. 동대문구 배봉산은 숲속도서관과 폭포, 정상 전망대를 잇는 야간 산책길로 꾸민다.

중랑구 용마산 스카이워크에는 경관조명과 휴게·포토 공간을 보완하고, 송파구 석촌호수는 보행과 휴식 여건을 개선하는 한편 야간경관을 정비한다.

중구 정동길은 덕수궁 돌담길부터 약 850ｍ 구간의 근대 건축물에 야간조명을 더해 역사문화 탐방길로 조성할 계획이다.

김현우 서울시 경제실장은 “시민들이 매일 지나치는 공원과 하천, 골목의 숨은 매력을 발굴해 밤에도 찾아와 머무는 공간으로 만들겠다”며 “그 활력이 지역경제까지 이어지도록 하겠다”고 말했다.

강남구 양재천 메타세쿼이아길. 서울시

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