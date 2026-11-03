감기약으로 필로폰 제조…한국판 '브레이킹 배드' 조직 검거

미국 드라마 '브레이킹 배드'의 주인공처럼 대량의 감기약으로 마약을 제조한 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔다.



이들은 한약사와 약국 관계자의 도움을 받아 감기약을 사들인 뒤 특정 성분을 뽑아내 필로폰을 제조한 것으로 조사됐다.



서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 마약류 관리에 관한 법률 위반 및 약사법 위반 혐의로 13명을 검거하고 이 중 4명을 구속해 지난달까지 모두 송치했다고 3일 밝혔다.



13명 중 총책 A씨 등 5명은 작년 4월부터 올해 6월까지 경기 평택 소재 아파트에서 감기약의 슈도에페드린 성분과 황산, 염산 등을 혼합·가공해 필로폰 1.36㎏을 제조한 혐의를 받는다.

서울경찰청 제공

필로폰 1.36㎏은 시가로 약 42억원이며 4만명이 동시에 투약할 수 있는 양이다.



이들에게 감기약을 판매한 한약사 B씨와 약국 업주 등 6명은 필로폰 제조를 돕고 방조한 혐의를, 나머지 2명은 필로폰 제조에 사용된 유해 화학 물질을 판매한 혐의를 받는다.



B씨는 올해 1월부터 6월까지 A씨가 필로폰을 제조하고 있는 사실을 알면서도 자신이 거주하는 아파트 주차장에서 총 여섯 차례에 걸쳐 감기약 1만610통(63만6천600정)을 판매한 것으로 조사됐다.



B씨의 동료인 약국 실장 C씨는 작년 11월부터 올해 1월까지 약사 자격 없이 A씨에게 감기약을 판매했다.



경찰은 A씨 일당이 제조한 필로폰 1.36㎏과 필로폰 제조를 위해 보관하던 슈도에페드린 635g, 마약 제조 도구, 유해 화학 물질을 압수하고, B씨 등이 감기약 판매로 얻은 범죄수익 등 1억3천만원을 환수했다.



경찰은 제조된 마약이 유통되기 전에 모두 압수했다.



경찰에 따르면 A씨는 2021년에도 감기약으로 필로폰을 만들었다가 수감됐으며, 출소한 이후에도 돈을 벌 목적으로 '감방 동기'를 모아 범행에 나섰다.



마약 '공장'은 유치권 분쟁으로 수년째 비어 있던 아파트에 차리고 그곳에 폐쇄회로(CC)TV와 주차 차단기를 달아 외부인 출입을 통제했다. 제조 도구와 약품을 보관할 별도 창고까지 마련했다.



이후 작년 4월부터 본격적으로 필로폰 제조에 나섰지만, A씨가 최초로 섭외한 마약 기술자는 5개월 동안 마약 제조에 실패했다. 이에 과거 감기약으로 필로폰을 제조한 경험이 있는 기술자를 새로 섭외해 작년 10월부터 8개월 동안 필로폰을 만들었다.

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이들은 해외 논문과 과학 실험 영상, 유사 범죄 판결문을 참고해 필로폰을 만든 것으로 조사됐다.



경찰은 작년 12월 관련 제보를 받고 수사에 착수해 잠복과 압수수색 등에 나선 뒤 올해 6월부터 피의자를 검거했다.



식품의약품안전처는 이들이 필로폰 제조에 사용한 슈도에페드린의 판매량 제한과 구입 목적 확인 등 관리 방안을 시행 중이지만, 의사 처방 없이 구매할 수 있어 쉽게 마약류 제조에 동원된 것으로 확인됐다.



이에 경찰은 식약처에 해당 감기약의 전문 의약품 전환 지정을 의뢰하고, 대한약사회에 감기약 판매 시 주의사항 안내를 강화해달라고 요청했다.



경찰은 "앞으로도 마약류 제조에 악용될 수 있는 의약품과 유해 화학 물질의 유통 과정을 면밀히 추적해 마약류 불법 제조를 차단하는 데 수사력을 모으겠다"고 밝혔다.

<연합>

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